Những thành phố “kể chuyện”

"Hoài niệm về những thành phố" là triển lãm mở màn cho Biennale nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi ’25 được tổ chức ở Trung tâm văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm. Qua hàng trăm tác phẩm nhiếp ảnh và nghệ thuật thị giác, 15 nghệ sĩ Việt Nam cùng 15 nghệ sĩ quốc tế tạo nên cuộc đối thoại đa tầng giữa những thành phố không ngừng chuyển mình theo thời gian. Mỗi đô thị hiện lên không chỉ như một nơi cư trú, mà còn là kho ký ức chung, được kiến tạo qua nhiều thế hệ cư dân và luôn chờ được khám phá.

Triển lãm “Hoài niệm về những thành phố” là triển lãm mở màn cho Biennale nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi ‘25 được tổ chức tại Trung tâm văn hóa

nghệ thuật 22 Hàng Buồm.

Nhóm tác giả Việt Nam và quốc tế ra mắt công chúng tại triển lãm

Với nhiều triển lãm thành công tại Việt Nam và quốc tế, Nguyễn Thế Sơn là người giám tuyển triển lãm "Hoài niệm về những thành phố" cho biết ý tưởng ''Hoài niệm về những thành phố'' được khơi nguồn từ khoảnh khắc anh ngồi tại phòng chờ sân bay, chuẩn bị trở về Hà Nội sau những chuyến công tác quốc tế. Ở các đại sảnh sân bay, bảng đồng hồ hiển thị múi giờ của nhiều thành phố trên thế giới luôn hiện diện. Chúng như nhắc nhở các hành khách về dòng thời gian, nhịp sinh học và nếp sống ở những miền đất khác nhau, tưởng riêng biệt mà tương đồng.

Triển lãm mở ra một cuộc đối thoại giữa các thành phố, trong không gian giao thoa của văn hóa, lịch sử và nghệ thuật.

Khác với những phòng trưng bày truyền thống, triển lãm “Hoài niệm về những thành phố” đã tạo nên sự mới mẻ trong triển lãm nhiếp ảnh,

giúp nghệ thuật hòa cùng nhịp sống.

Hình ảnh những chiếc đồng hồ múi giờ quốc tế được sử dụng như một sợi chỉ xuyên suốt triển lãm, kết nối những lát cắt thời gian và câu chuyện của 19 thành phố trong cùng một không gian nghệ thuật.

''Tôi muốn mở ra những cuộc đối thoại giữa các góc nhìn khác nhau, giữa quá khứ và hiện tại, giữa bên trong và bên ngoài mỗi vùng đất,'' Thế Sơn chia sẻ.

''Hoài niệm về những thành phố'' khám phá câu hỏi về ký ức và hoài niệm có thể trở thành những yếu tố nhận diện của một nơi chốn, qua góc nhìn đa chiều của các nhiếp ảnh gia. Những tác phẩm trưng bày khắc hoạ khung cảnh sống động của không gian đô thị trên khắp thế giới - từ những thành phố nổi tiếng cho đến các địa danh ít được biết tới.

Nghệ sĩ Nguyễn Xuân Khánh giao lưu với du khách về các tác phẩm mình thực hiện tại triển lãm.

Những cuộc đối thoại không lời trải dọc khuôn khổ triển lãm, mở ra những góc nhìn mới mẻ về các không gian tưởng chừng quen thuộc, trong đó có thành phố Hà Nội. Trong khi Jean-Charles Sarrazin là nhiếp ảnh gia và họa sĩ truyện tranh người Pháp mang đến những thước ảnh phim đầy hoài niệm về Hà Nội những năm tháng tái thiết sau chiến tranh, các nhiếp ảnh gia khác lại mang đến những lát cắt gần gũi hơn với nhịp sống Hà Nội đương đại như Đồng Hiếu với ''Lời thì thầm'' của đời sống về đêm, Phạm Duy với khoảnh khắc ''Thành phố đứng im'' trong những ngày thành phố kiên cường chống chọi đại dịch COVID-19…

Bên cạnh Hà Nội, triển lãm còn mang đến những câu chuyện ảnh của hàng loạt thành phố khác: Từ các đại đô thị như Paris, Tokyo, tới các điểm đến độc đáo như Yangon hay Bilbao... Các tác phẩm không chỉ nhắc chúng ta về sức mạnh của nhiếp ảnh trong việc lưu trữ và tái hiện ký ức cá nhân trong dòng luân chuyển của thời gian, mà còn làm phong phú thêm vốn hiểu biết về bản sắc và văn hóa của từng địa điểm trong bối cảnh hiện đại.

Nghệ sĩ giao lưu với du khách về các tác phẩm mình thực hiện tại triển lãm.

''Đây có lẽ là dịp hiếm hoi để nhiều thành phố trên thế giới có cơ hội cùng cất tiếng nói, mở ra những câu chuyện về những vùng đất mới cho khán giả thủ đô. Tôi hi vọng triển lãm có thể truyền cảm hứng để người xem tiếp tục viết nên những ký ức của riêng mình về nơi họ gắn bó'', giám tuyển Thế Sơn chia sẻ./.

Bài: Ngân Hà- Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam & Tư liệu