Những màn trình diễn đặc biệt ấn tượng của lực lượng công an nhân dân

02/08/2026

Tối 1/8, Vòng chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân (CAND) năm 2026 đã chính thức khai mạc tại Công viên Biển Đông (Đà Nẵng). Dù thời tiết có mưa, buổi lễ vẫn diễn ra đầy ấn tượng, thể hiện sức mạnh, sự tinh nhuệ và kỷ luật thép của toàn lực lượng.

Đây là kỳ hội thao có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ hơn 4.700 vận động viên từ 27 đội quân sự, võ thuật và 81 đội thể thao trên toàn quốc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh việc tổ chức hội thao là rất cần thiết nhằm rèn luyện bản lĩnh, kỹ chiến thuật, siết chặt kỷ cương để xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống CAND, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ "gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ".

Lễ khai mạc bùng nổ với nhiều màn thể hiện đặc biệt ấn tượng của các lực lượng công an như: tấn công tiêu diệt khủng bố, võ thuật, khí công, trình diễn mô tô đặc chủng, xử lí cháy nổ xe chở xăng, cứu hộ cứu nạn, biểu diễn kỵ binh…

Hội thao diễn ra từ ngày 29/7 đến hết ngày 7/8. Các vận động viên tranh tài ở 10 bộ môn đỉnh cao như: bắn súng, võ thuật, chiến sĩ Công an khỏe, vượt vật cản, bơi vũ trang, cùng các môn thể thao phong trào như bóng đá nam 7 người, bóng rổ và pickleball. Lễ bế mạc và trao giải toàn đoàn sẽ diễn ra vào ngày 7/8.

Dưới đây là những hình ảnh ấn tượng về các màn trình diễn của các chiến sĩ công an tại Lễ khai mạc Vòng chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân (CAND) năm 2026.

Cảnh khói lửa gây ấn tượng mạnh cho người xem. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Màn tấn công tiêu diệt khủng bố đầy nghẹt thở của đội đặc nhiệm. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Đội cảnh vệ bảo vệ yếu nhân. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Những màn đối luyện đỉnh cao. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Những màn khí công thể hiện sức mạnh đáng kinh ngạc của người lính. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Những màn khí công thể hiện sức mạnh đáng kinh ngạc của người lính. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Xe chiến đấu tự hành tấn công khủng bố. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Màn biểu diễn võ thuật của lực lượng cơ động. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Đội kị binh ra quân đầy ấn tượng. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Sự chuyên nghiệp của lực lượng mô tô dẫn đoàn. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn thể hiện sự chuyên nghiệp trong việc xử lí những tình huống cháy nổ và tai nạn phức tạp. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam