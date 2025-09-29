Những kì vọng từ công trường cảng Mỹ Thủy

29/09/2025

Với lợi thế vị trí địa lí chiến lược quan trọng, nơi giao thoa hai Hành lang kinh tế chiến lược Bắc - Nam và Đông - Tây, dự án cảng nước sâu Mỹ Thủy được kì vọng sẽ trở thành động lực đưa Quảng Trị trở thành trung tâm hậu cần và trung chuyển hàng hóa của khu vực Đông Nam Á và các hành lang giao thông trong khu vực ASEAN.

Cảng Mỹ Thủy, lối mở kết nối tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây và Biển Đông.

Dự án cảng nước sâu Mỹ Thủy là công trình hàng hải cấp đặc biệt, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng từ năm 2019, khởi công vào tháng 2/2020 nhưng sau đó phải tạm dừng cho đến tháng 3/2024 mới chính thức triển khai thi công. Dự án có quy mô 685 ha, được phát triển theo 3 giai đoạn, gồm 10 bến, tổng vốn đầu tư hơn 14.000 tỉ đồng, do Công ty cổ phần Liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thuỷ (MTIP) làm chủ đầu tư.

Theo hồ sơ thiết kế, cảng Mỹ Thủy có độ sâu luồng đến 17m, cho phép đón tàu 100.000 đến 200.000 DWT. Cảng sau khi xây xong sẽ kết nối trực tiếp với Hành lang kinh tế Đông – Tây thông qua Quốc lộ 15D và Quốc lộ 9 đi cửa khẩu quốc tế La Lay, cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Savannakhet (Lào) và Mukdahan (Thái Lan). Dự kiến sau khi hoàn thành giai đoạn 1 lượng hàng hóa qua cảng đạt khoảng 12 triệu tấn/năm, và 30 triệu tấn/năm khi hoàn thành toàn bộ dự án.

Dự án cảng Mỹ Thủy nhìn từ trên cao.

Được biết, việc xây dựng 10 bến của cảng Mỹ Thủy sẽ được chia thành 3 giai đoạn, riêng giai đoạn 1 gồm 4 bến. Theo chủ đầu tư, hiện tiến độ dự án đang được đẩy nhanh, ngay cuối năm 2025 này sẽ đưa bến số 1 vào hoạt động trước, đến quý I/2026 đưa vào hoạt động bến số 2, và trong năm 2027 sẽ đưa toàn bộ 4 bến cảng của giai đoạn 1 vào hoạt động. Việc quyết tâm rút ngắn thời gian thi công để đẩy nhanh tiến độ đưa vào khai thác các bến sẽ giúp khai thác một số loại hàng hóa và cũng giải được bài toán muốn sớm có cảng của nhiều doanh nghiệp.

Vì vậy, trên công trường cảng Mỹ Thủy, cái nắng hè miền Trung như đổ lửa dường như không ngăn được nhịp độ thi công hối hả của hàng trăm công nhân cùng nhiều phương tiện máy móc hiện đại. Các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục thuộc giai đoạn 1 của dự án. Đến nay các đơn vị đã hoàn thành bãi chứa cục phá sóng, trạm cung cấp bê tông, và đang thi công các hạng mục công trình bến số 1, bến số 2, cầu cảng và kè chắn sóng…

Để hạn chế việc thi công trong thời tiết nắng nóng, các đơn vị đã thay đổi thời gian làm việc bằng cách buổi sáng cho công nhân làm sớm và nghỉ sớm, buổi chiều sẽ làm muộn và nghỉ muộn, bởi đây là cung thời gian ít bị ảnh hưởng của nắng nóng.

Nhiều phương tiện máy móc hiện đại được huy động thi công tại công trường.

Ông Đào Văn Đạt, Phó Ban Quản lí Dự án khu bến cảng Mỹ Thủy, cho biết hiện nay trên công trường thi công, tất cả ban điều hành của chủ đầu tư cũng như các đơn vị nhà thầu đang khẩn trương tích cực đẩy nhanh tốc độ thi công để đảm bảo tiến độ, đồn thời luôn chú trọng việc đảm bảo chất lượng cũng như an toàn trong thi công. Khối lượng thi công hiện đạt được hơn 40% và tiến độ thi công theo tính toán vượt khoảng 15 ngày so với kế hoạch. Đây là một nỗ lực rất lớn của chủ đầu tư và các đơn vị thi công.

Bên cjanh việc đẩy nhanh tiến độ thì việc đảm bảo chất lượng công trình cũng luôn được đặt lên hàng đầu bởi đây không chỉ là một công trình có tính chất đặc biệt, khối lượng đổ bê tông cốt thép cực kì lớn, mà còn phải thi công trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Vì vậy các cấu kiện bê tông cốt thép luôn được theo dõi bảo dưỡng thường xuyên bằng cách che đậy bảo vệ và tưới nước giữ ẩm cẩn thận, nhất là các kết cấu sau khi hoàn thành đổ bê tông, nhằm tránh tình trạng nứt gãy.

Ban Quản lí dự án đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công.

Song song với dự án cảng Mỹ Thủy, Quảng Trị hiện đang được Thủ tướng và các Bộ ngành Trung ương quan tâm chấp thuận đầu tư nhiều dự án quan trọng từ nguồn vốn trung ương như: Cao tốc Cam Lộ - La Sơn, cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, đường ven biển, đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Trị cũng chủ động kêu gọi, thu hút nhiều dự án hạ tầng giao thông, dự án logistics, khu công nghiệp - cảng cạn chiến lược với tổng vốn huy động ngoài ngân sách nhà nước trên 25.000 tỉ đồng, trong đó có 2 dự án trọng điểm là Cảng biển nước sâu Mỹ Thủy và Cảng hàng không Quảng Trị.

Công nhân hăng say lao động trên công trường.

Với sự đầu tư mang tính chiến lược, đặc biệt là cơ sở hạ tầng, hi vọng không xa Quảng Trị sẽ phát triển được hạ tầng giao thông liên vùng và chuỗi cung ứng quốc tế với mục tiêu “Xây dựng Quảng Trị thành trung tâm hậu cần và trung chuyển hàng hóa của khu vực Đông Nam Á và các hành lang giao thông trong khu vực ASEAN”./.