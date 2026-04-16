Những hoạt động nổi bật của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc

16/04/2026

Tiếp tục các hoạt động của chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, hôm nay, 16/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Bắc Kinh tới thăm và làm việc tại thành phố Nam Ninh.



Trong thời gian ở Bắc Kinh, sau Lễ đón chính thức và hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc hội kiến với các Lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc gồm Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh, và nhiều hoạt động quan trọng khác như: phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa; gặp mặt thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sĩ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc; thăm Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc và lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh…

Trong bầu không khí thân tình, hữu nghị, thẳng thắn, thắm tình đồng chí, anh em, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các nhà Lãnh đạo Trung Quốc bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian qua. Hai bên đã cùng nhau trao đổi sâu rộng, toàn diện về tình hình mỗi nước, quan hệ hai Đảng, hai nước và những vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm; cùng khẳng định hai Đảng, hai nước cần đoàn kết chặt chẽ, tăng cường tin cậy chiến lược, tiếp tục làm sâu sắc, nâng tầm hơn nữa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn mới, đóng góp thiết thực cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Dưới đây là những hình ảnh về các hoạt động quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Bắc Kinh do phóng viên TTXVN gửi về.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã có nhiều hoạt động quan trọng tại Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: TTXVN