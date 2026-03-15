Những hình ảnh ấn tượng trong buổi sáng của Ngày hội non sông

Những hình ảnh ấn tượng trong buổi sáng của Ngày hội non sông

Sáng nay ngày 15/3, cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.  Đây là sự kiện chính trị rất quan trọng, là dịp để cử tri cả nước phát huy quyền làm chủ, trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Báo ảnh Việt Nam trân trọng giới thiệu tới bạn đọc những hình ảnh ấn tượng về cử tri cả nước đi bầu cử trong buổi sáng ngày 15/3:

 
Ngày 15/3/2026, cử tri ở điểm bỏ phiếu số 14, đặc khu Trường Sa thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: TTXN phát
 
Sáng 15/3/2026, hòa chung không khí ngày hội bầu cử của cử tri cả nước tham gia Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, các cử tri là thương binh đang được điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành cùng đông đảo người dân địa phương đã có mặt từ sớm tại điểm bỏ phiếu số 10, phường Ninh Xá, tỉnh Bắc Ninh để tham dự lễ khai mạc và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân. Các thương binh và cử tri lần lượt nhận phiếu, nghiên cứu danh sách ứng cử viên và thực hiện bỏ phiếu theo đúng quy định. Sự tham gia tích cực của các thương binh cùng người dân địa phương đã góp phần tạo nên không khí dân chủ, trách nhiệm, thể hiện tinh thần gương mẫu và niềm tin của cử tri vào ngày hội lớn của toàn dân. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 
 

 

