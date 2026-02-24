Những bông hoa trên sóng

Trong hệ thống, Nhà giàn DK1/10 (đóng trên khu vực bãi cạn Cà Mau) khá đặc biệt. Nơi đây khí hậu khô nóng quanh năm do ảnh hưởng liên tục bởi gió chướng và gió mùa Tây Nam. Bên cạnh đó, cách đất liền gần 70 hải lý, cuộc sống không thể tránh khỏi thiếu thốn. Mỗi mùa biển động, sóng cao hơn sáu mét, song, vượt lên trên tất cả sự khắc nghiệt là ý chí thép, tinh thần kiên cường không lùi bước của những người lính.



Ðại úy Trần Văn Lực, Chính trị viên Nhà giàn DK1/10, chia sẻ: “Chúng tôi làm nhiệm vụ ở vùng lãnh hải giáp ranh của ba nước Việt Nam, Philippines và Malaysia, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Do đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn ý thức về trách nhiệm được giao, thực hiện nghiêm ứng trực, nêu cao tinh thần cảnh giác, nắm bắt tình hình với tinh thần đoàn kết, quyết thắng…”.

Hiểu được khó khăn, vất vả của anh em cũng như tâm tư tình cảm của chiến sĩ trẻ, nên Đại úy Đào Hoàng Giang, Chính trị viên Nhà giàn DK1/12 cùng chỉ huy nhà giàn thường xuyên động viên, khích lệ để mỗi người đều nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, các anh đã cố gắng học thuộc nhiều ca khúc để giờ nghỉ ngơi, sẽ tổ chức giao lưu văn nghệ, giúp các chiến sĩ hòa nhập tốt hơn với cuộc sống trên nhà giàn.



Trong điều kiện khắc nghiệt, ngoài làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn vẫn tăng gia sản xuất, trồng rau, nuôi gà, câu cá để cải thiện bữa ăn. Nhiều chiến sĩ cho rằng, các hình thức tăng gia là cách giúp vơi bớt nỗi nhớ quê nhà. Hơn thế nữa, màu xanh của rau không chỉ là biểu hiện sức sống mãnh liệt ở nơi khí hậu khắc nghiệt, mà còn khẳng định tinh thần làm chủ cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió. Vào dịp xuân, những bồn rau xanh còn trở thành “nền” để các chiến sĩ chụp ảnh, gửi cho người thân yêu.



Biểu tượng của sức sống mãnh liệt



Trước khi lên thăm Nhà giàn DK1/12, Đoàn công tác số 1, tàu Trường Sa 01 đã làm lễ truy điệu các cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/6 đã hy sinh trong trận bão Faith kinh hoàng. Lễ vật đủ đầy, khói hương ngan ngát. Tàu gióng ba hồi còi ngân vang trên sóng nước. Tiếng nhạc trầm hùng. Những con hạc giấy tượng trưng cho hòa bình, niềm hy vọng và những cành hoa cúc thắm tươi như nắng xuân tượng trưng cho sự tri ân, được thả xuống biển, như lời thầm thì thương nhớ. Thế hệ hôm nay sẽ không bao giờ quên các anh - những con người bất tử trong lòng dân tộc.



Đại tá Lại Thế Công, Phòng Chính trị Vùng 2 Hải quân, nhớ lại: Ngày 13/12/1998, bão Faith quét vào thềm lục địa phía nam, những bức tường nước cao hàng chục mét đập thẳng vào nhà giàn DK1/6. Giữa biển động mịt mù, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/6 vẫn kiên cường bám trụ, chống chọi thiên tai khắc nghiệt.



Đại tá Lại Thế Công, nghẹn ngào: Trước sức gió giật cấp 12-13, sóng xoáy cuộn lên như nuốt trọn cả nhà giàn. Trong khoảnh khắc sinh tử, Đại úy Vũ Quang Chương và Chuẩn úy Lê Đức Hồng bị sóng cuốn, chìm dần trong biển nước. Còn Chuẩn úy Nguyễn Văn An, sau nhiều giờ vật lộn với sóng gió dần bị kiệt sức. Bão tan, sau ba ngày lênh đênh tìm kiếm trong điều kiện vô cùng nguy hiểm, cán bộ, chiến sĩ tàu HQ 606 đã tiếp cận được hiện trường và cứu sáu cán bộ, chiến sĩ còn sống sau 14 giờ bám vào phao bè, lênh đênh trên biển. Ba đồng đội đã mãi mãi nằm lại biển khơi. Tinh thần của ba liệt sĩ Vũ Quang Chương, Lê Đức Hồng

và Nguyễn Văn An đã trở thành biểu tượng của tinh thần quả cảm, làm nên bản lĩnh “không rời trận địa” của các thế hệ “lính nhà giàn”.



Cả ba liệt sĩ được truy tặng Huân chương Chiến công, riêng liệt sĩ, Đại úy Vũ Quang Chương, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/6 được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, năm 2013. Linh hồn các anh vẫn neo lại nơi đây, chở che cho những con tàu vươn khơi mạnh mẽ, để các nhà giàn luôn vững chãi giữa trùng khơi…





Tuổi trẻ noi gương các anh hùng, liệt sĩ





Theo lãnh đạo Tiểu đoàn DK1, hiện nay, tại các nhà giàn, chiến sĩ ở độ tuổi 18, 20 chiếm gần 20%. Những năm qua, Tiểu đoàn DK1 thường xuyên tạo điều kiện để các chiến sĩ trẻ học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, góp sức mình vào bảo vệ đất nước.

Nêu cao tinh thần của các chiến sĩ đã hy sinh, những người đồng đội thoát nạn trong trận bão đã gắn bó với nhà giàn, chia sẻ với nhiều đồng đội khác. Cũng phát huy tinh thần “lính nhà giàn”, các chiến sĩ trẻ trong lực lượng luôn noi theo gương của các anh hùng, liệt sĩ, không chỉ góp phần bảo vệ vững chắc vùng biển thiêng liêng của đất nước, mà còn là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển; cứu nạn tàu cá gặp sự cố, hỗ trợ hàng trăm ngư dân gặp nạn, cung cấp nước ngọt, lương thực, nhu yếu phẩm, nhiên liệu và khám, cấp thuốc cho hàng nghìn ngư dân. Mỗi chuyến tuần tra, mỗi ca cấp cứu của người lính đang góp phần hình thành “vành đai an ninh mềm” nơi lòng dân là nền móng.

Giữa trùng khơi thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, nơi đầu sóng, ngọn gió quanh năm, các nhà giàn DK1 vẫn hiên ngang đứng vững như những cột mốc chủ quyền đặc biệt. Ở nơi cách đất liền hàng trăm hải lý ấy, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân đang ngày đêm chắc tay súng, bền gan bám trụ, mang theo niềm tin chính trị vững vàng, hướng trọn tâm huyết về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng – sự kiện chính trị trọng đại của toàn dân tộc. Ảnh: TTXVN phát

Điều ấn tượng với tôi mỗi lần thăm các nhà giàn là có rất nhiều cán bộ, chiến sĩ trẻ tình nguyện ra công tác. Những chàng trai trẻ mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ cho mùa xuân trên nhà giàn căng tràn niềm tin và sức sống. Câu chuyện của anh em sinh đôi Nguyễn Nhật Nam và Nguyễn Nhật Phương (xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) thật sự đã làm sáng rõ tinh thần cống hiến của tuổi trẻ. Sau hơn hai năm học cao đẳng, cả hai quyết định thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nam nhận nhiệm vụ tại Nhà giàn DK1/11, Phương về Lữ đoàn 167 (Vùng 2 Hải quân).

Hay Hạ sĩ Phạm Hồng Đức Anh, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, vừa bước sang tuổi 19 đã tạm gác việc học, nhập ngũ, trở thành chiến sĩ Nhà giàn DK1/10. Đức Anh tâm sự: “Trước khi đi nhận nhiệm vụ, em đã hứa với bố mẹ sẽ hoàn thành thật tốt việc huấn luyện. Đây là lần đầu tiên em xa gia đình, nhưng em tin mình sẽ hòa nhập thật nhanh”.



Qua chia sẻ, không ít chiến sĩ lúc mới nhận nhiệm vụ còn nhiều bỡ ngỡ. Nhưng sau một thời gian, nhờ sự quan tâm, động viên của Chỉ huy và đồng đội, các anh quen dần, học được cách tự lập, tự chăm sóc bản thân, biết nấu ăn, trồng rau, chăn nuôi, giao lưu, ca hát.



Mùa xuân đã về sớm với các chiến sĩ nhà giàn. Tiếng đàn, tiếng hát vang lên giữa biển trời mênh mông, cùng tiếng sóng vỗ ập òa dưới chân nhà giàn. Nhiệm vụ canh biển, giữ nhà giàn rất đỗi tự hào và không kém thầm lặng hy sinh, có lúc, chiến sĩ cồn cào nhớ người thân và quê hương. Điều đó càng cho thấy trong trái tim của những chiến sĩ tình yêu dành cho Tổ quốc lớn đến chừng nào./.