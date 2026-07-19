Nhịp sống làng biển Nghệ An

19/07/2026

Dọc hơn 80 km bờ biển, Nghệ An có nhiều xã ven biển, bãi ngang với những làng biển đã hình thành từ nhiều thế hệ. Bao đời nay, biển không chỉ là nguồn mưu sinh mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, phong tục và nếp sống đặc trưng của cư dân miền chân sóng. Dẫu cuộc sống hôm nay đã đổi thay theo hướng khang trang, no đủ hơn, những làng biển vẫn giữ được nhịp sống bình dị, những nét sinh hoạt mộc mạc, bản sắc văn hóa đậm đà và tạo nên vẻ đẹp riêng.

Ngư dân làng biển hợp sức đẩy thuyền mủng từ trên cạn xuống nước để đi khai thác hải sản. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Ngư dân làng biển Hòn Câu (xã Hải Châu, Nghệ An) dùng máy kéo đưa bè mảng lên bờ. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Ngư dân đưa ngư cụ từ bè mảng lên bờ. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN