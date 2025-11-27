Nhiếp ảnh gia Andy Soloman với những bức ảnh “Tiếp nối: Việt Nam”

27/11/2025

Không chỉ là không gian triển lãm ảnh mà câu chuyện về “Tiếp nối Việt Nam” của nhiếp ảnh gia người Anh Andy Soloman còn là không gian để những bức ảnh “kể chuyện”, nơi tôn vinh sự giao thoa đầy cảm hứng giữa nghệ thuật, ký ức và tình người trong hành trình phát triển của đất nước Việt Nam.

Nhiếp ảnh gia người Anh Andy Soloman- người kể chuyện Việt Nam bằng ánh sáng.

Tháng 11/2025 này, triển lãm ảnh “Tiếp nối: Việt Nam” của nhiếp ảnh gia Andy Soloman được trưng bày tại Hà Nội. Triển lãm tự hào nhận được sự hỗ trợ từ Hội đồng Anh và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam, thể hiện cam kết của họ trong việc thúc đẩy sự hiểu biết về xã hội, văn hóa và dân số, cũng như tôn vinh những câu chuyện về sự kiên cường và thích nghi của người dân Việt Nam qua các thời kỳ.

Nhiếp ảnh gia Andy Soloman đã từng sống và làm việc tại Việt Nam nhiều năm. Ông cũng từng là phóng viên của Hãng Thông tấn Reuter. Công việc đã mang tình yêu của ông gắn với nhân dân Việt Nam qua nhiều năm tháng. Và những bức ảnh “ Tiếp nối: Việt Nam” như một phần mảnh ghép ký ức của ông với mảnh đất và con người nơi đây. Triển lãm trưng bày 21 bức chân dung đen trắng của người dân Việt Nam mà ông đã chụp lần đầu vào năm 1992-1993, cùng 30 bức ảnh lưu trữ từ đầu những năm 1990 của những người mà Soloman vẫn đang tìm kiếm. Các bức ảnh cho thấy những thay đổi sâu sắc về xã hội, môi trường và văn hóa, nơi lối sống cổ xưa và truyền thống đã dần nhường chỗ cho các cộng đồng hiện đại và kết nối hơn.

Andy Soloman phát biểu tại triển lãm ảnh “Tiếp nối: Việt Nam” của mình.

Xem ảnh của Andy Soloman, nhiều thế hệ người Việt Nam trong đó có bà con người dân tộc thiểu số đã thấy hình ảnh gia đình mình và cuộc sống của mình trong đó. Andy Soloman chia sẻ: “Hành trình của Việt Nam trong ba thập kỷ được phản ánh qua gương mặt và câu chuyện của những con người này. Thông qua những bức ảnh và các cuộc hội ngộ, tôi hy vọng có thể cho thấy quá khứ và hiện tại được kết nối mật thiết như thế nào, không chỉ bằng lịch sử, mà còn bằng những mối quan hệ được xây dựng trên sự tin tưởng, tôn trọng và tình cảm chân thành.”

Với 33 năm gắn bó với Việt Nam, nhiếp ảnh gia Andy Soloman coi Việt Nam như một phần cuộc đời của mình và những câu chuyện ký ức ông đã từng ghi lại qua ông kính chính là hành trình liên tục của tình bạn, sự khám phá và lịch sử chung. Ông vô cùng xúc động khi được hội ngộ với một số người mà ông đã chụp ảnh cách đây hơn 30 năm, với ông đó là một trải nghiệm vô cùng xúc động, và là minh chứng cho những mối liên kết bền chặt đã định hình cuộc sống và công việc của ông gắn bó với Việt Nam.

Nhiếp ảnh gia Andy Soloman chia sẻ với Đại diện UNFPA, ông Matt Jackson (bên phải)

tại buổi triển lãm.

Ông James Shipton, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam cho biết: “Andy Soloman đã gửi gắm tình cảm sâu sắc của mình dành cho nhân vật qua những bức ảnh cuốn hút được trưng bày tại triển lãm này. Mỗi khuôn hình kể một câu chuyện đang tiếp tục được hé mở qua thời gian, phản chiếu mong muốn của Hội đồng Anh trong việc đồng hành cùng triển lãm, liên tục vun đắp mối quan hệ bền chặt hơn với Việt Nam thông qua sức mạnh lay động của nghệ thuật.”

Những bức ảnh tư liệu được ghi lại vào năm 1992 - 1993, thời điểm Việt Nam mới bước vào thời kỳ đổi mới.

Nhiếp ảnh gia Andy Soloman (người Anh) sống và làm việc tại Hà Nội từ năm 1992-1999, ông là nhà báo của Hãng Thông tấn Reuters vào năm 1997. Hiện nay, ông tập trung vào nhiếp ảnh du lịch và nghệ thuật. "Tiếp nối: Việt Nam" là một dự án nhiếp ảnh dài hạn và đang tiếp diễn của Andy Soloman, khám phá sự giao thoa giữa ký ức, bản sắc và sự chuyển đổi xã hội ở Việt Nam. Dựa vào những cuốn nhật ký gốc và các bức ảnh lưu trữ từ năm 1992-1993, Andy đã thực hiện nhiều chuyến đi trở lại Tây Nguyên, vùng cao phía Bắc, Hà Nội và Đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn 2022-2024 để ghi lại hành trình phát triển của đất nước Việt Nam. Thông qua các chân dung và hình ảnh trải dài ba thập kỷ, triển lãm cho thấy sự kiên cường và sự tiếp nối văn hóa đã định hình sự phát triển, kết nối quá khứ với hiện tại.

Còn với ông Matt Jackson, Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam khi đến dự khai mạc triển lãm cũng xúc động chia sẻ: “Trải nghiệm sống của mỗi chúng ta định hình con người và cách chúng ta nhìn nhận thế giới. Những bức ảnh đầy sức mạnh trong triển lãm này khắc họa tinh thần của con người Việt Nam: sự kiên cường, bền bỉ và hạnh phúc. Ở đây, ta thấy được sức mạnh của sự học hỏi giữa các thế hệ, sự trao truyền tri thức, kỹ năng và phong tục từ thế hệ này sang thế hệ khác; cách mà chúng ta không ngừng đổi mới và sáng tạo và cách chúng ta có thể học hỏi khi gắn kết với thế hệ trẻ. Triển lãm này nhấn mạnh rằng, khi chúng ta già đi và khi xã hội già đi, hãy luôn ghi nhớ rằng mỗi thế hệ đều giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng cộng đồng bao trùm và bảo đảm một tương lai bền vững, công bằng cho tất cả mọi người.”

Một góc triển lãm ảnh “Tiếp nối: Việt Nam” của Andy Soloman.

Thông qua những bức chân dung gần gũi và sự đối chiếu với hình ảnh lưu trữ, nhiếp ảnh gia Andy Soloman mang đến một góc nhìn độc đáo về sự kiên cường bền bỉ và cuộc sống không ngừng biến đổi của người dân Việt Nam. Qua ống kính của mình, ông đã ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp vượt qua nhiều thập kỷ, làm sáng lên tinh thần con người: kiên cường, hạnh phúc và gắn kết sâu sắc.

Triển lãm ảnh “Tiếp nối: Việt Nam” mở cửa đến hết 30/11/2025 tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm (Tầng 1, số 2 Lê Thái Tổ, Hà Nội).



Bài: Vân Trần - Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam