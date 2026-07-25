Nhất Hương Groups: Phát triển mạnh Hệ sinh thái làm bánh tươi tại Việt Nam

25/07/2026

Trong không gian workshop "Chạm vị tinh hoa" tại Hà Nội, hàng trăm đầu bếp, chủ tiệm bánh và những người yêu nghề chăm chú theo dõi phần trình diễn kỹ thuật của các chuyên gia Nhất Hương Group. Phía sau mỗi chiếc bánh được tạo hình tinh tế là hành trình hơn hai thập kỷ xây dựng hệ sinh thái ngành bánh của một doanh nghiệp Việt, góp phần thúc đẩy ngành bánh (bakery) Việt Nam phát triển theo hướng chuyên nghiệp và hội nhập.

Các sản phẩm bánh mang đến nhiều ý tưởng mới cho người kinh doanh ngành bánh.

Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Từ nhà máy sản xuất đến hệ sinh thái ngành bánh



Khởi nghiệp từ năm 1994, khi thị trường bánh trong nước còn phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu và sản phẩm nhập khẩu, bà Vũ Hoài Sơn, Tổng Giám đốc Nhất Hương Group đã lựa chọn hướng phát triển sản xuất nguyên liệu làm bánh trong nước, hướng tới chủ động nguồn cung và nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm Việt.

Không khí sôi nổi tại workshop "Chạm vị tinh hoa" do Nhất Hương Group tổ chức, thu hút đông đảo đầu bếp, chủ tiệm bánh và người yêu nghề tham dự. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Đại diện doanh nghiệp trực tiếp trao đổi kinh nghiệm về nguyên liệu, công nghệ và mô hình kinh doanh ngành bánh.

Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Năm 2007, doanh nghiệp đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất kem trang trí bánh với công nghệ chuyển giao từ Hà Lan. Nhà máy đạt các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 22000:2018, HACCP và HALAL, tạo nền tảng để các sản phẩm trong nước từng bước cạnh tranh với thương hiệu nước ngoài. Đến nay, Nhất Hương Group sở hữu 2 nhà máy, 3 công ty thành viên, 7 chi nhánh, hệ thống siêu thị nguyên liệu và dụng cụ làm bánh cùng trung tâm đào tạo tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp hiện sản xuất hơn 500 mã sản phẩm, xuất khẩu tới gần 20 quốc gia, xây dựng mạng lưới hơn 200 nhà phân phối và phục vụ khoảng 15.000 tiệm bánh, quán cà phê và cơ sở kinh doanh thực phẩm trên toàn quốc. Ba lĩnh vực hoạt động chính của Nhất Hương gồm: sản xuất nguyên phụ liệu ngành bánh và pha chế; đào tạo nghề; cung cấp nguyên liệu, thiết bị và dụng cụ làm bánh. Hệ sinh thái này giúp khách hàng tiếp cận đồng bộ từ kiến thức, công nghệ đến sản phẩm phục vụ sản xuất.

Chuyên gia của Nhất Hương trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật chế biến và tạo hình bánh cho học viên.

Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Khách tham quan thích thú chiêm ngưỡng những mẫu bánh được tạo hình công phu.

Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Theo nhiều nghiên cứu thị trường, ngành bánh Việt Nam đang duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực nhờ nhu cầu tiêu dùng tăng cùng sự phát triển của ngành dịch vụ ăn uống (F&B). Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp chuyển từ mô hình sản xuất đơn lẻ sang phát triển hệ sinh thái toàn diện, kết nối sản xuất, đào tạo và cung ứng. Đây cũng là định hướng mà Nhất Hương Group đang theo đuổi.

Mỗi tầng trong tòa nhà Nhất Hương được bố trí theo từng công năng phục vụ ngành bánh, tích hợp khu đào tạo, siêu thị nguyên liệu và khu trưng bày thiết bị làm bánh. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Người làm bánh tìm kiếm các sản phẩm phù hợp phục vụ hoạt động sản xuất. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Với định hướng "Nâng tầm hương vị - Dẫn đầu xu hướng", doanh nghiệp đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng hệ sinh thái ngành bánh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế

Đào tạo nguồn nhân lực cho ngành bánh



Song song với hoạt động sản xuất, Nhất Hương Group chú trọng đào tạo nguồn nhân lực thông qua chuỗi workshop "Chạm vị tinh hoa" được tổ chức tại nhiều địa phương. Chương trình cập nhật xu hướng mới của ngành bánh, giới thiệu kỹ thuật chế biến, công nghệ sản xuất và kinh nghiệm vận hành mô hình kinh doanh cho các đầu bếp, chủ tiệm bánh và người khởi nghiệp.

Khách hàng tìm hiểu thông tin và lựa chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu kinh doanh. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Theo bà Chu Hội, Giám đốc Kinh doanh khu vực miền Bắc, ngành bánh Việt Nam đang phát triển theo hướng chuyên nghiệp hơn, đòi hỏi người làm nghề phải liên tục cập nhật kỹ thuật, công nghệ và xu hướng tiêu dùng. Các chương trình đào tạo không chỉ hướng dẫn kỹ năng làm bánh mà còn hỗ trợ xây dựng thực đơn, tối ưu quy trình sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh.xây dựng thực đơn, tối ưu quy trình sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh.



Trong chuỗi workshop "Chạm vị tinh hoa", Nhất Hương giới thiệu nhiều dòng bánh mới kết hợp nguyên liệu hiện đại với nông sản Việt như bánh bông lan mặn hay các sản phẩm ứng dụng khoai lang. Không khí trao đổi diễn ra sôi nổi khi các học viên chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh, cập nhật công thức và xu hướng tiêu dùng mới. Giảng viên Phan Văn Tình, Trung tâm dạy nghề Bánh Nhất Hương- người từng giành Huy chương Vàng và Huy chương Bạc tại Asian Pastry Young Chefs Challenge 2025 trực tiếp trình diễn kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo sản phẩm mới với các học viên.

Khách tham quan trao đổi với nhân viên về các giải pháp phục vụ sản xuất bánh. Ảnh: Tư liệu

Không gian trưng bày góp phần quảng bá các giải pháp toàn diện cho ngành bánh. Ảnh: Tư liệu

Gian hàng là nơi kết nối giữa doanh nghiệp với cộng đồng người làm bánh. Ảnh: Tư liệu

Thông qua chuỗi workshop "Chạm vị tinh hoa", Nhất Hương Group không chỉ giới thiệu sản phẩm và công nghệ mới mà còn tạo diễn đàn kết nối giữa doanh nghiệp, đầu bếp, chủ tiệm bánh và các cơ sở đào tạo. Sự kết hợp giữa sản xuất, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành bánh Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế./.

Bài: Vân Trần, ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam