“Nhạc ta sử tích” - khám phá văn hóa qua những làn điệu cổ truyền

Trong không gian linh thiêng của đền Bạch Mã – một trong Thăng Long Tứ Trấn của Thủ đô Hà Nội, chương trình nghệ thuật truyền thống “Nhạc ta sử tích” đã đưa công chúng bước vào hành trình khám phá chiều sâu văn hóa dân tộc qua những làn điệu cổ truyền. Không chỉ tái hiện hình thái một buổi hát thờ nơi đình, miếu cộng đồng Việt xưa, chương trình còn góp phần kết nối di sản với đời sống hiện đại bằng ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc.

Thông qua các tiết mục được dàn dựng công phu, “Nhạc ta sử tích” kết nối lịch sử của không gian di tích với dòng chảy lịch sử văn hát truyền thống Việt Nam. Nhiều loại hình nghệ thuật dân gian, ca nhạc cổ truyền đặc sắc đã được giới thiệu nhằm khắc họa sự đa dạng văn hóa trong cội nguồn di sản của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Giữa nhịp sống hiện đại của Thủ đô, khi nhiều giá trị văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, chương trình nghệ thuật “Nhạc ta sử tích” đã mở ra một không gian thưởng thức đặc biệt, nơi âm nhạc cổ truyền trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Được xây dựng theo hình thái của một buổi hát thờ tại đình, miếu cộng đồng người Việt xưa, chương trình không chỉ mang ý nghĩa biểu diễn nghệ thuật mà còn là hành trình tái hiện ký ức văn hóa của dân tộc.

Trong chương trình, các nghệ sĩ của nhóm Đông Kinh Cổ Nhạc đã mang đến cho công chúng nhiều tiết mục giàu giá trị nghệ thuật và chiều sâu văn hóa như hát văn “Chuyện tích Đức Ngài đền Bạch Mã”, quan họ Bắc Ninh “Vào chùa”, chầu văn “Nhớ mẹ ta xưa”, trích đoạn chèo “Đào hồng đào tuyết”, tuồng “Hai Bà Trưng” cùng nhiều làn điệu dân ca quen thuộc khác. Mỗi tiết mục không chỉ đơn thuần là một màn trình diễn, mà còn là một lát cắt văn hóa, kể lại câu chuyện di sản bằng ngôn ngữ âm nhạc dân tộc.

Điểm đặc biệt của chương trình nằm ở sự hòa quyện giữa không gian thiêng của di tích và cảm quan nghệ thuật đương đại. Những câu hát, tiếng đàn, điệu múa vang lên trong không gian cổ kính của đền Bạch Mã đã tạo nên trải nghiệm nghệ thuật giàu cảm xúc cho người xem. Sự trang nghiêm vốn có của di tích không bị tách rời khỏi đời sống hôm nay mà được kết nối một cách gần gũi, thân thiện với công chúng hiện đại.