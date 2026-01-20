Nha Trang níu chân du khách bằng không gian Tết cổ truyền

20/01/2026

Không gian “Tết xưa” tại Làng nghề Nha Trang xưa đang thu hút đông đảo người dân và du khách. Không gian tái hiện Tết cổ truyền với mái nhà xưa, chợ Tết, bếp lửa và các trò chơi dân gian, tái hiện các làng nghề truyền thống. Tại đây, du khách được trải nghiệm gói bánh chưng, bánh tét, nặn tò he, thưởng thức ẩm thực ngày Xuân. Điều này góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống và làm phong phú sản phẩm du lịch Nha Trang./.

Trẻ em nước ngoài viết chữ tại không gian tết xưa. Ảnh: Đặng Tuấn – TTXVN

Nghệ nhân trình diễn nặn tò he phục vụ người dân và du khách. Ảnh: Đặng Tuấn – TTXVN

Làng nghề Nha Trang xưa trở thành điểm đến văn hóa đặc sắc trong dịp đầu năm. Ảnh: Đặng Tuấn – TTXVN

Không gian Tết xưa góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam. Ảnh: Đặng Tuấn – TTXVN

Du khách quốc tế thích thú trải nghiệm làng quê truyền thống Việt Nam. Ảnh: Đặng Tuấn – TTXVN

Nội dung: Báo ảnh Việt Nam/TTXVN




















