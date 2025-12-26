Nhà thiết kế Ivan Trần đưa núi rừng Hà Giang lên sàn diễn thời trang

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của mảnh đất Hà Giang với những tầng mây trôi lững lờ qua đỉnh núi, những thửa ruộng bậc thang vàng óng dưới nắng và vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng, bộ sưu tập “Nắng dưới chân mây” của Nhà thiết kế Ivan Trần đã tạo nên một hành trình thị giác đầy cảm xúc và sống động cho người xem tại sàn diễn thời trang.

Bộ sưu tập “Nắng dưới chân mây” đầy cảm xúc và giàu hình ảnh thiên nhiên Việt Nam của Nhà thiết kế Ivan Trần.

NTK Ivan Trần cho biết đây là lần đầu anh thử sức với dòng trang phục mang âm hưởng văn hóa dân gian đương đại để không chỉ làm mới bản thân trong thiết kế mà còn thể hiện chiều sâu tư duy thời trang.

“Tôi mong muốn kể một câu chuyện về thời trang, về văn hóa và về cả những nét đẹp thiên nhiên hùng vĩ của dải đất hình chữ S.”, nhà thiết kế Ivan Trần cho biết.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của mảnh đất Hà Giang với những tầng mây trôi lững lờ qua đỉnh núi, những thửa ruộng bậc thang vàng óng dưới nắng và vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng, “Nắng dưới chân mây” mở ra không gian nơi thiên nhiên và con người hòa quyện trong vẻ đẹp thuần khiết.

Với 30 mẫu thiết kế mang gam hồng, xanh, trắng nhẹ nhàng, “Nắng dưới chân mây” hiện lên đầy rõ nét và thơ mộng. Bộ sưu tập “Nắng dưới chân mây” xuất hiện trên sàn diễn bởi những người mẫu xuất hiện với các thiết kế giống tựa nữ thần với mỗi bước catwalk uyển chuyển. Các thiết kế nhẹ nhàng, bay bổng với phần cổ áo dài cách tân và chân váy bồng bềnh, điểm xuyết bằng những chiếc nón quai thao duyên dáng như hiện lên như làn sương mỏng manh giữa khung cảnh hùng vĩ, tuyệt sắc của quê hương.

Nhà thiết kế Ivan Trần cho biết, điểm nhấn ấn tượng nằm ở các họa tiết tái hiện trọn vẹn khung cảnh núi rừng Việt Nam, nơi sự mạnh mẽ gặp gỡ nét mềm mại bằng những đường cắt, chi tiết bồng bềnh, nếp gấp được sắp đặt như một bản hòa âm thị giác, tạo nên một hành trình thị giác đầy cảm xúc và sống động.

Trong làn khói mờ ảo cùng giai điệu cao trào, màn xuất hiện ấn tượng của hoa hậu Lê Hoàng Phương ngay lập tức trở thành tâm điểm của sàn runway. Cô khoác lên mình thiết kế váy dựng phom 3D độc đáo, thêu nổi những dãy núi hùng vĩ, phần thân váy cách điệu lấy cảm hứng từ mũ đội đầu của dân tộc H’mong, kết hợp chi tiết tua rua lấp lánh đầy tinh tế.

Lựa chọn Hà Giang là cảm hứng tạo nên BST “Nắng dưới chân mây” NTK Ivan Trần mong muốn kể về câu chuyện thời trang, về văn hóa

và cả những nét đẹp thiên nhiên hùng vĩ.

Với diện mạo sắc sảo và thần thái đầy mạnh mẽ, Lê Hoàng Phương đã tôn vinh trọn vẹn tinh thần của bộ sưu tập là sự hòa quyện tinh tế giữa vẻ đẹp thiên nhiên và nhịp sống hiện đại, khắc họa tình yêu sâu sắc dành cho cảnh vật quê hương mà NTK Ivan Trần mong muốn gửi gắm qua “Nắng dưới chân mây”.

Với hơn 30 mẫu thiết kế mang đến trong BST “Nắng dưới chân mây” NTK Ivan Trần đã đem lại nhiều cảm xúc cho người xem, đánh dấu bước chuyển mình đầy ngoạn mục trong hành trình sáng tạo trong lĩnh vực thời trang.

Có thể nói, bằng sự khéo léo hòa trộn truyền thống và hiện đại, bộ sưu tập “Nắng dưới chân mây” đã cho thấy sự đánh dấu bước chuyển mình đầy ngoạn mục trong hành trình sáng tạo không ngừng của nhà thiết kế Ivan Trần trong ngành công nghiệp thời trang./.

Thực hiện: Ngân Hà, Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

