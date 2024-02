Người nước ngoài ngạc nhiên với lễ tế tổ nghề mộc Kim Bồng

Nghề mộc Kim Bồng được hình thành từ thế kỉ 15 do những cư dân từ đồng bằng Bắc Bộ và vùng Thanh Nghệ Tĩnh mang vào trong quá trình khai khẩn vùng đất mới Kim Bồng. Cuối thế kỉ 16, đầu thế kỉ 17, nghề bắt đầu phát triển nhờ sự phồn thịnh của thương cảng Hội An. Đến thế kỉ 18, nghề phát triển mạnh mẽ và thịnh vượng với 3 nhóm nghề gồm mộc xây dựng các công trình kiến trúc đô thị, mộc dân dụng và mộc đóng sửa tàu thuyền. Làng mộc Kim Bồng nổi tiếng vì hầu hết công trình kiến trúc bằng gỗ của Hội An xưa đều do bàn tay tài hoa của các nghệ nhân nơi đây xây dựng. Nhiều thợ mộc Kim Bồng được các chúa Nguyễn ở Đàng Trong, sau này là triều đình nhà Nguyễn mời ra kinh đô xây dựng các công trình tại kinh thành Huế.