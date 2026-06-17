Người Chăm ở An Giang gìn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống

17/06/2026

Từ những khung dệt thủ công nhuốm màu thời gian, các nghệ nhân Chăm cần mẫn tạo nên những tấm thổ cẩm rực rỡ sắc màu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Bên dòng sông Châu Đốc hiền hòa, làng Chăm Châu Phong (xã Châu Phong, tỉnh An Giang) vẫn lưu giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống hơn 100 năm tuổi. Từ những khung dệt thủ công nhuốm màu thời gian, các nghệ nhân Chăm cần mẫn tạo nên những tấm thổ cẩm rực rỡ sắc màu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Nghệ nhân Chăm (xã Châu Phong, tỉnh An Giang) tỉ mỉ thực hiện các công đoạn dệt thổ cẩm trên khung dệt thủ công truyền thống. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Những sợi chỉ nhiều màu sắc được người thợ khéo léo đan kết, tạo nên các hoa văn đặc trưng của văn hóa Chăm. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Khung dệt thổ cẩm hơn 100 năm tuổi của đồng bào Chăm An Giang được gìn giữ, góp phần bảo tồn nghề dệt truyền thống. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Các sản phẩm thổ cẩm như khăn choàng, trang phục truyền thống được du khách ưa chuộng. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Không chỉ bảo tồn nghề truyền thống, người dân còn sáng tạo nhiều sản phẩm phục vụ nhu cầu du lịch như khăn choàng, túi xách, trang phục và đồ lưu niệm. Sự kết hợp giữa gìn giữ di sản văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng đã giúp làng nghề thu hút đông đảo du khách, đồng thời tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN