Ngón tay đen – giống nho không hạt đầu tiên của Ninh Thuận

Vừa qua, Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố (xã Ninh Sơn, huyện Ninh Phước) đã tuyển chọn thành công giống nho NH04-102, còn gọi là nho ngón tay đen, chuyển giao cho người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trồng thử nghiệm và gặt hái được những thành công ngoài mong đợi.

Theo TS. Phan Công Kiên, Phó Viện trưởng Viên Nha Hố cho biết, giống nho NH04-102 có nguồn gốc từ vườn tập đoàn các giống nho của Viện. Giống nho mới này được trồng lai ghép từ gốc nho dại bản địa. Theo nghiên cứu và đánh giá, giống nho NH04-102 có những ưu điểm là sinh trưởng khỏe, cây dễ ra hoa đậu quả, chống chịu sâu bệnh khá, thích nghi với điều kiện nắng hạn ở địa phương tốt, thời gian thu hoạch lứa quả đầu tiên rất ngắn, chỉ từ 8-10 tháng.

Giống nho NH04-102 có hình dạng quả dài, hình ngón tay, khối lượng quả trung bình từ 4-5g, khối lượng chùm trung bình từ 300-500g; độ ngọt trên 16%, trong điều kiện mùa vụ chăm sóc tốt có thể đạt 20%. Năng suất thu hoạch đạt 11 – 15 tấn/ha/vụ, có thể canh tác được 2 vụ/năm. Điểm nổi bật của giống nho này là khi chín chuyển sang màu tím đen rất bắt mắt, nhìn thon, mọng, căng da, thịt quả chắc giòn nhẹ, không hạt, vị ngọt đậm. Cuống quả đóng chặt, ít rụng nên rất thuận lợi khi bảo quản và vận chuyển. Ngoài mục đích dùng cho ăn tươi thì nho NH04-102 có thể chế biến thành các sản phẩm từ nho sấy khô.





Anh Nguyễn Đình Trí (thôn Đắc Nhơn 3, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn) được biết đến là một trong những hộ nông dân tiên phong trồng giống nho ngón tay đen ở địa phương. Với kỹ thuật trồng và chăm sóc không khác mấy so với các giống nho đã được trồng trước đây, thì sau hơn 2 năm trồng thử nghiệm, anh Trí nhận thấy giống nho mới thích nghi tốt với thổ nhưỡng, khí hậu địa phương, sản lượng cũng vượt trội so với các giống nho khác. Cụ thể, với 2 sào (2.000 m2) nho NH04-102, nhờ chăm sóc tốt vườn nho cho thu hoạch với năng suất ước đạt 1,2 tấn/sào, với giá bán bình quân tại vườn dao động từ 200.000 - 220.000 đồng/kg, cho lợi nhuận kinh tế cao gấp 2 – 4 lần so với các giống nho khác. Ngoài giống nho ngón tay đen, anh Trí còn trồng thêm các giống nho khác nữa là mẫu đơn, nho xanh và hồng Nhật, mang lại sự đa dạng các loại nho và có thêm nhiều sự lựa chọn, thưởng thức nho của khách đến vườn.





Vườn nho của anh Trí ở xã Nhơn Sơn hiện nay đang trở thành điểm tham quan và thưởng thức nho của nhiều khách gần xa. Bạn trẻ Nguyễn Ngọc Tú (Tp. Phan Rang – Tháp Chàm) cho biết, tìm hiểu thông tin vườn nho ngon tay đen trên mạng, do cảm thấy to mò và ấn tượng với giống nho mới này nên đã rủ bạn bè cuối tuần chạy xe đến tham quan vườn và mua một ít mang về thưởng thức. “Được tận mắt nhìn ngắm những chùm nho chín mọng đung đưa trong gió, chụp hình lưu niệm dưới dàn nho xanh rì mát rượi, rồi tự lựa chọn và cắt những chùm nho ưng ý nhất, thưởng thức ngay tại vườn và mua về làm quà là những trải nghiệm đặc trưng khi đến với vườn nho ở Ninh Thuận”, Ngọc Tú vui vẻ chia sẻ./.

Tỉnh Ninh Thuận hiện đang phát triển bốn giống nho ăn tươi chính gồm: nho đỏ Cardinal, nho xanh NH01-48, nho hồng NH01-152 và nho đen NH01-26, cả bốn giống nho này đều có hạt. Việc nghiên cứu chọn tạo, phát triển sản xuất thành công giống nho đen không hạt NH04-102 có ý nghĩa quan trọng về mặt khoa học, góp phần làm đa dạng sản phẩm nho ăn tươi chất lượng cao, tăng khả năng cạnh tranh với các sản phẩm nho nhập khẩu trên thị trường hiện nay.

Bài: Sơn Nghĩa

Ảnh: Công Đạt, Tư liệu Viện nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố