Nghị quyết 80 - Khơi dòng sức mạnh mềm từ hội nhập văn hóa

10/04/2026





Đất nước đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của văn hóa trong chiến lược phát triển nhanh và bền vững. Ngày 7/1/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, khẳng định rõ: đầu tư cho văn hóa chính là đầu tư cho tương lai của dân tộc.



Nghị quyết số 80-NQ/TW không chỉ nhìn nhận văn hóa là lĩnh vực xã hội - tinh thần mà nâng tầm trở thành một trụ cột phát triển, gắn kết chặt chẽ với mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước. Đây là bước phát triển mang tính đột phá về tư duy lý luận và phương thức lãnh đạo trong lĩnh vực văn hóa, thể hiện quyết tâm đưa văn hóa phát triển tương xứng với vị thế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Các nghệ sĩ cà kheo Bỉ giao lưu và biểu diễn tại lễ hội đường phố ở Festival Huế. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Nghị quyết số 80-NQ/TW đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa. Phát triển văn hóa được gắn với xây dựng và lan tỏa thương hiệu quốc gia, trong đó việc xuất khẩu các sản phẩm, dịch vụ văn hóa mang bản sắc Việt Nam, cùng với chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh đất nước, con người ra thế giới, được xác định là những giải pháp quan trọng nhằm gia tăng “sức mạnh mềm” quốc gia.

Vẻ đẹp độc đáo của di sản văn hóa thế giới Cồng chiêng Tây Nguyên. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Nữ du khách nước ngoài khám phá di sản văn hóa thế giới Cồng chiêng Tây Nguyên. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Nếu “sức mạnh cứng” được hiểu là khả năng sử dụng các công cụ quân sự và kinh tế để tạo ảnh hưởng, thì “sức mạnh mềm” lại đến từ sức hấp dẫn và khả năng lan tỏa của các giá trị văn hóa, truyền thống và xã hội. Đối với Việt Nam, nguồn lực này bắt nguồn từ chiều sâu lịch sử hàng nghìn năm, sự đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc, cùng hệ giá trị nhân văn và tinh thần yêu chuộng hòa bình.

Trình diễn âm nhạc truyền thống tại Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Trong tiến trình đó, văn hóa đóng vai trò là cầu nối quan trọng, giúp giới thiệu một Việt Nam giàu bản sắc, sáng tạo, nhân văn và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Nghị quyết số 80-NQ/TW mở ra một tư duy mới: hội nhập văn hóa không chỉ là tiếp nhận, mà là chủ động tham gia vào dòng chảy văn hóa nhân loại với tư cách một chủ thể có bản sắc và năng lực sáng tạo.

Mỗi sản phẩm văn hóa khi được giới thiệu ra thế giới không chỉ thể hiện bản sắc quốc gia, mà còn đóng góp vào đời sống văn hóa chung của nhân loại. Theo tinh thần đó, hội nhập văn hóa cũng chính là một chiến lược quảng bá hình ảnh quốc gia ở quy mô rộng lớn, nơi mỗi sản phẩm văn hóa có thể trở thành một “đại sứ” lan tỏa giá trị Việt Nam, góp phần xây dựng niềm tin và sự yêu mến từ bạn bè quốc tế.

Giới thiệu di sản văn hóa thế giới tranh dân gian Đông Hồ tại Pháp. Ảnh: TTXVN

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Nghị quyết số 80-NQ/TW đặt ra yêu cầu định vị và phát triển các sản phẩm văn hóa mang thương hiệu quốc gia, đẩy mạnh xuất khẩu văn hóa, đồng thời xây dựng các chiến lược truyền thông, quảng bá hình ảnh Việt Nam một cách bài bản, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Một trong những giải pháp trọng tâm là phát triển có chọn lọc các ngành công nghiệp văn hóa có lợi thế cạnh tranh, hướng tới hình thành các tổ hợp sáng tạo và doanh nghiệp văn hóa quy mô lớn. Cùng với đó là việc hoàn thiện hạ tầng văn hóa quốc gia, bao gồm hệ thống thiết chế, hạ tầng dữ liệu và hạ tầng số, tạo nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp văn hóa trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, sức mạnh của một quốc gia không chỉ được đo bằng tiềm lực kinh tế hay quân sự, mà còn ở khả năng lan tỏa giá trị và tạo dựng ảnh hưởng thông qua văn hóa. Văn hóa trở thành “cầu nối mềm” để thế giới hiểu hơn về một Việt Nam giàu bản sắc, nhân văn, cởi mở và có trách nhiệm.

Từ tinh thần của Nghị quyết số 80-NQ/TW, việc chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, phát huy giá trị truyền thống đồng thời tiếp thu tinh hoa nhân loại được xác định là một bước đi mang tính thời đại. Điều này không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần xã hội, mà còn trực tiếp xây dựng hình ảnh Việt Nam, gia tăng sức mạnh mềm và khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế./.