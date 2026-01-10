Nghị quyết 79-NQ/TW: Bệ phóng cho khát vọng quốc gia

Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị xác lập vai trò mới cho kinh tế nhà nước: không chỉ là trụ đỡ ổn định vĩ mô, mà còn là “lệnh xuất quân” đưa kinh tế nhà nước mở đường tăng trưởng và kiến tạo.

Trong bối cảnh thế giới đang bước vào một chu kỳ cạnh tranh mới, khi không gian phát triển không chỉ còn là mặt đất, mặt biển mà đã vươn lên không gian số, không gian ngầm, thậm chí cả không gian vũ trụ, Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước ra đời như một "lệnh xuất quân" cho khu vực kinh tế nhà nước – lực lượng nòng cốt của nền kinh tế – bước vào một hành trình mới: không chỉ giữ vai trò "trụ đỡ", mà phải trở thành lực lượng mở đường, dẫn dắt và kiến tạo tăng trưởng để đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.



Cuộc "đổi trục" trong tư duy quản trị

Gần 40 năm Đổi mới, kinh tế nhà nước luôn là "hàn thử biểu" của nền kinh tế, là lực lượng giữ ổn định vĩ mô trong những thời khắc khó khăn nhất. Nhưng lịch sử phát triển chưa bao giờ đứng yên. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, chuyển đổi số diễn ra như vũ bão và chuỗi cung ứng toàn cầu liên tục tái cấu trúc, chỉ làm "lá chắn" thôi là chưa đủ. Nghị quyết 79 đặt ra một yêu cầu cao hơn: kinh tế nhà nước phải trở thành mũi khoan phá vỡ những giới hạn cũ của tăng trưởng.

Điểm mới rất căn bản của Nghị quyết là mở rộng không gian phát triển của kinh tế nhà nước. Đó không chỉ là câu chuyện của vốn và tài sản, mà còn là câu chuyện của tài nguyên, của hạ tầng chiến lược, của không gian biển, không gian ngầm, không gian số và cả những miền không gian đang mở ra trong tương lai. Kinh tế nhà nước giữ vai trò quyết định vì nó tạo ra những điều kiện nền tảng cho sự phát triển của các thành phần kinh tế khác. Nói cách khác, đây chính là bệ đỡ chiến lược để cả nền kinh tế có thể bứt phá.



Nhưng bệ đỡ ấy chỉ thực sự vững chắc khi được đặt trên một nền tảng quản trị mới.

Nghị quyết 79 đi thẳng vào điểm nghẽn cốt lõi đã tồn tại nhiều năm: tư duy quản lý hành chính đối với doanh nghiệp. Lần này, thông điệp được nêu ra rất rõ: phải chuyển từ quản lý sang kiến tạo, từ can thiệp sang trao quyền, từ tiền kiểm sang hậu kiểm.



Việc tách bạch rõ chức năng chủ sở hữu và chức năng quản trị doanh nghiệp không chỉ là một điều chỉnh kỹ thuật, mà là một cuộc đổi trục về tư duy. Doanh nghiệp nhà nước không thể tiếp tục lúng túng trong vòng xoáy "vừa đá bóng, vừa thổi còi", càng không thể phát triển nếu mọi quyết định kinh doanh đều phải chờ cơ chế xin – cho.

Năm 2025 khép lại với một dấu mốc đáng chú ý của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) khi Tập đoàn tiếp tục xác lập kỷ lục mới với tổng doanh thu ước đạt 1,105 triệu tỷ đồng, duy trì chuỗi tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh thị trường năng lượng nhiều biến động. Ảnh: Hoàng Hà/ Báo ảnh Việt Nam



Đặc biệt, cơ chế cho phép hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm cùng với khung bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung chính là lời cam kết chính trị mạnh mẽ nhằm tháo bỏ tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm – thứ "lực cản vô hình" đã kìm hãm không ít cơ hội phát triển.



Việc lần đầu tiên đưa các khái niệm như "kinh tế không gian vũ trụ", "kinh tế tầm thấp", "không gian ngầm" vào tầm nhìn chiến lược cho thấy Đảng đã đặt kinh tế nhà nước vào trục phát triển của tương lai, nơi cạnh tranh không chỉ bằng quy mô, mà bằng công nghệ và năng lực kiến tạo không gian phát triển mới.



"Sếu đầu đàn" và bài toán dẫn dắt tăng trưởng

Nghị quyết 79 không giấu tham vọng khi đặt mục tiêu: đến năm 2030 có khoảng 50 doanh nghiệp nhà nước thuộc nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á, từ 1–3 doanh nghiệp lọt Top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới; 100% doanh nghiệp nhà nước quản trị trên nền tảng số và theo chuẩn OECD.

Đằng sau những con số ấy không chỉ là khát vọng về quy mô, mà là khát vọng về vị thế. Chuẩn OECD không đơn thuần là một bộ quy tắc quản trị. Đó là tấm hộ chiếu để doanh nghiệp nhà nước Việt Nam bước vào sân chơi toàn cầu: minh bạch hơn, chuyên nghiệp hơn, dễ tiếp cận hơn với dòng vốn, công nghệ và các đối tác chiến lược. Quan trọng hơn, đó là cách để doanh nghiệp chuyển từ bị động sang chủ động, từ chạy theo thị trường sang tham gia định hình luật chơi.

Năm 2025, ngành đường sắt đã vận chuyển 7,1 triệu lượt khách; 5,45 triệu tấn hàng hóa, doanh thu của ngành đường sắt hợp nhất đạt hơn 10.700 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 146 tỷ đồng. Ảnh: Thông Hải/ Báo ảnh Việt Nam

