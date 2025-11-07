Nghị quyết 71-NQ/TW: Mở đường cho khát vọng Việt Nam hùng cường

Từ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, giáo dục luôn được Đảng và Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu, là nền tảng phát triển của dân tộc. Trải qua 80 năm, từ phong trào “diệt giặc dốt” đến công cuộc đổi mới, giáo dục Việt Nam đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 22/8/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tiếp tục khẳng định giáo dục là động lực then chốt quyết định tương lai đất nước, là “chìa khóa” để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm “Những thành tựu nổi bật trong ngành y tế và giáo dục”. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Ngày 16/9/2025, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến triển khai 4 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư, bồi đắp, nâng cao “nguyên khí quốc gia”, là đầu tư cho tương lai của dân tộc. Theo đó, giáo dục đào tạo cần được phát triển theo phương châm “Lấy chất lượng làm trục -Lấy nhà giáo làm then chốt -Lấy công nghệ làm đòn bẩy”.

Tổng bí thư Tô Lâm dự Lễ khởi công trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Na Ngoi, xã Na Ngoi, Tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trịnh Duy Hưng- TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển Giáo dực và Đào tạo. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Nghị quyết 71 đặt mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam có hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng và chất lượng, đứng trong nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới. Để đạt được mục tiêu đó, Nghị quyết 71 đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ thể chế, tạo cơ chế, chính sách đặc thù, nguồn lực đầu tư vượt trội cho phát triển giáo dục và đào tạo. Nghị quyết 71 nêu rõ việc đảm bảo dành tối thiểu 20% chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo, trong đó ít nhất 5% cho chi đầu tư, 3% cho giáo dục đại học. Đây là một cam kết mạnh mẽ, tạo nền tảng tài chính vững chắc để giáo dục phát triển, đồng thời mở ra cơ chế để toàn xã hội cùng chăm lo sự nghiệp “trồng người”.

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, đây là cơ hội đặc biệt để giáo dục Việt Nam bứt phá, khi giáo dục không chỉ là nhiệm vụ của ngành mà trở thành trọng tâm trong chiến lược phát triển quốc gia.

Người dân tham quan, tìm hiểu robot ở gian trưng bày của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Triển lãm thành tựu đất nước

80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Các chính sách cụ thể đang được triển khai đồng bộ, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của một dân tộc coi trọng tri thức và “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tiêu biểu, từ năm học 2025 - 2026, nhà nước đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở vùng khó khăn, ưu tiên ở các xã biên giới miền núi, trong đó riêng thủ đô Hà Nội có khoảng 768.000 học sinh tiểu học, gồm cả công lập và tư thục được hưởng chính sách này.

Đối với đội ngũ nhà giáo, Nghị quyết 71 đưa ra loạt chính sách đột phá, trong đó nâng phụ cấp ưu đãi nghề tối thiểu 70% cho giáo viên mầm non, phổ thông; tối thiểu 30% cho nhân viên; 100% cho giáo viên ở khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là bước đi thể hiện sự trân trọng và quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với những người gieo mầm tri thức.

Nghị quyết 71 đưa ra loạt chính sách đột phá, trong đó nâng phụ cấp ưu đãi nghề cho nhân viên, giáo viên mầm non, phổ thông ở khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Từ năm học 2025 - 2026, nhà nước hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở vùng khó khăn, ưu tiên ở các xã biên giới miền núi. Trong ảnh: Một bữa cơm nóng cho học sinh ở Trường PTDT bán trú TH&THCS Xín Chải (tỉnh Tuyên Quang). Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Không chỉ hỗ trợ nhà giáo, Nghị quyết 71 còn đưa ra những chính sách huy động người giỏi ngoài lực lượng nhà giáo tham gia giảng dạy, thực hiện chế độ giảng viên đồng cơ hữu tại các cơ sở giáo dục và khuyến khích các chuyên gia chủ trì nghiên cứu khoa học trong các trường học. Những cơ chế này kỳ vọng góp phần rút ngắn khoảng cách giữa giáo dục vùng thuận lợi và vùng khó khăn.

Điểm trường mầm non và tiểu học Chi Xăng Bờ nằm ngay bên cạnh sông Đà thuộc xã Tiền Phong

(tỉnh Phú Thọ). Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Với tầm nhìn chiến lược, định hướng rõ ràng và cam kết mạnh mẽ về nguồn lực, Nghị quyết 71-NQ/TW không chỉ là bước ngoặt lớn của ngành giáo dục mà còn là bản lộ trình cho khát vọng Việt Nam hùng cường, nơi mỗi người dân đều được học tập, phát triển toàn diện và đóng góp vào tương lai phồn vinh, trí tuệ của đất nước./.

