Nghị quyết 57-NQ/TW: Ngành Y tế Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để chăm sóc sức khỏe nhân dân

14/05/2026



Theo tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, ngành Y tế Hà Nội đang đẩy mạnh ứng dụng dụng khoa học công nghệ vào công tác khám chữa bệnh, mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân Thủ đô.

Hà Nội đẩy mạnh triển khai y tế thông minh



Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương, tính đến thời điểm hiện tại có hơn 26,9 triệu lượt khám chữa bệnh từ các cơ sở khám chữa bệnh liên thông lên hệ thống hồ sơ sức khỏe của Thành phố. Ngành y tế tổ chức kết nối, liên thông dữ liệu bảo hiểm y tế của 50 bệnh viện, 39 phòng khám đa khoa và 297 trạm y tế; đồng bộ được hơn 2,5 triệu HSSK của người dân; đã chuẩn hóa được hơn 8,4 triệu người dân (đạt tỷ lệ 97%); chuẩn hóa, cập nhật được hơn 4,8 triệu người có thẻ bảo hiểm y tế. Đến thời điểm hiện tại, Thành phố có 6,841 triệu người dân trên địa bàn được xác minh tự động với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 4,7 triệu người dân có dữ liệu KCB và hơn 7,5 triệu người có dữ liệu tiêm chủng.

Cùng với đó, hệ thống điều phối dữ liệu y tế đã đi vào vận hành ổn định với 284.727 hồ sơ sức khỏe được khởi tạo và 4.293 hồ sơ chuyển tuyến được xử lý trong 6 tháng triển khai thí điểm. Về việc triển khai sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, từ 1/1/2025 đến nay có hơn 9,6 triệu hồ sơ đúng đã được các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Thành phố liên thông; 42/42 (100%) bệnh viện công lập trên địa bàn Thành phố đã hoàn thành công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử; 100% bệnh viện đã triển khai thanh toán dịch vụ kỹ thuật không dùng tiền mặt với nhiều hình thức khác nhau…



Không chỉ là một trong những địa phương đi đầu trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong y tế, Hà Nội còn là điểm đến hấp dẫn cho du lịch y tế nhờ sự kết hợp giữa chất lượng kỹ thuật chuyên sâu, chất lượng dịch vụ y tế ngày càng cao, chi phí hợp lý, hướng tới một nền y tế hiện đại, hiệu quả và phục vụ người dân tốt hơn.

Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Văn Chung cho biết, ngành y tế Hà Nội đã tiếp đón 34 đoàn bác sĩ, dược sĩ, chuyên gia y tế nước ngoài đến thăm, làm việc, học tập và chia sẻ kinh nghiệm. Trong đó, Bệnh viện Da liễu Hà Nội đã tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế với chủ đề "Tối ưu hóa trị liệu da với chất liệu tăng sinh sinh học PDO". Thời gian tới, ngành y tế Thủ đô tiếp tục duy trì, phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác hoạt động trong lĩnh vực y tế của các quốc gia phát triển, có nền y học tiên tiến như: Pháp, Đức, Mỹ, Australia, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore... để tăng cường học tập, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật tiên tiến trên các lĩnh vực chuyên sâu: tim mạch, ung bướu, nhi, ghép tạng, chấn thương chỉnh hình, y học cổ truyền.

Có thể thấy, Hà Nội đang dần trở thành trung tâm y tế hàng đầu miền Bắc, với hệ thống bệnh viện công - tư đa dạng, chuyên sâu, điều trị thành công nhiều ca bệnh phức tạp, thu hút bệnh nhân từ các nước như Lào, Đức, Nga, Hàn Quốc…

Nhiều bệnh nhân quốc tế tin tưởng chọn Hà Nội để phẫu thuật và điều trị chuyên sâu. Để xây dựng hệ thống y tế hiện đại, thông minh, ngành y tế Thủ đô tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ số (hồ sơ sức khỏe điện tử, thanh toán không tiền mặt, telehealth), phát triển kỹ thuật cao và đào tạo đội ngũ y bác sĩ chất lượng, giữ chân nhân lực giỏi.

Với sự phát triển đồng bộ về y tế hiện đại và y học cổ truyền, cùng đầu tư vào công nghệ và nhân lực chất lượng, Hà Nội được kỳ vọng trở thành điểm đến tin cậy cho chăm sóc sức khỏe và du lịch y tế trong nước cũng như quốc tế, góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh của Thủ đô trên bản đồ y tế khu vực.



Công nghệ tạo thuận tiện cho người dân Thủ đô khám chữa bệnh

Hà Nội đang tích cực triển khai các nền tảng số dùng chung trong ngành y tế, hướng tới xây dựng một hệ thống y tế thông minh và hiệu quả. Theo đó, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đã được Bộ Y tế ban hành kế hoạch triển khai và vận hành, kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Hệ thống này đã tích hợp nhiều thủ tục hành chính, cho phép người dân nộp hồ sơ trực tuyến, nhận kết quả điện tử, góp phần giảm thiểu thời gian và thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, Nền tảng Sổ sức khỏe điện tử đang được Bộ Y tế triển khai và tích hợp trên ứng dụng VNeID, quản lý gần 40 triệu sổ sức khỏe điện tử, tương đương 35,1% dân số. Tại Hà Nội, việc tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng Căn cước công dân gắn chíp đã được triển khai rộng rãi tại hầu hết các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Ngành Y tế Hà Nội chú trọng đầu tư vào các kỹ thuật y tế chuyên sâu và ứng dụng công nghệ hiện đại. Bộ Y tế được giao và đang quyết liệt triển khai 11 công nghệ chiến lược, bao gồm các nhóm công nghệ y-sinh học tiên tiến như vaccine thế hệ mới, liệu pháp gene, liệu pháp tế bào. Đồng thời, Bộ cũng tham gia phối hợp ứng dụng các công nghệ khác như trí tuệ nhân tạo (AI), bản sao số, thực tế ảo/thực tế tăng cường, điện toán đám mây, blockchain, 5G/6G, robot và tự động hóa.

Các bệnh viện lớn tại Hà Nội, như Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức đã đi đầu trong việc áp dụng bệnh án điện tử và triển khai Đề án 06 của Chính phủ. Bệnh viện Bạch Mai còn sở hữu kho dữ liệu thông tin hình ảnh và sinh học lớn, cùng nền tảng đào tạo y tế chuyên sâu, thể hiện tiềm năng lớn trong việc phát triển ứng dụng khoa học công nghệ. Việc này góp phần chuẩn hóa dữ liệu xét nghiệm, cận lâm sàng, thúc đẩy quá trình triển khai bệnh án điện tử và chuyển đổi số y tế trên toàn quốc.

Thực hiện Nghị quyết 57 không chỉ dừng lại ở việc chuyển đổi số quy trình hành chính mà còn là sự thay đổi toàn diện phương thức lãnh đạo, điều hành. Điều này hứa hẹn sẽ mang lại những chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện tại Hà Nội và trên cả nước./.