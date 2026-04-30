Nghị quyết 57 - Đà Nẵng quyết tâm lấy kết quả làm thước đo của hành động

30/04/2026

Trong bối cảnh cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới, thành phố Đà Nẵng đang chứng minh vai trò tiên phong của mình thông qua việc triển khai quyết liệt Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Với phương châm “Kỷ cương đi trước – Nguồn lực đi cùng – Kết quả là thước đo”, thành phố bên sông Hàn đã gặt hái được những thành quả cụ thể, thực chất, tạo đà bứt phá cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN

Từ tư duy đến hành động

Sáng ngày 25-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã ghi nhận, biểu dương sự đoàn kết, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố trong việc duy trì nhịp độ phát triển. Dù đối mặt với nhiều khó khăn, quy mô kinh tế của Đà Nẵng vẫn mở rộng, trong quý I-2026 đạt 75.594 tỷ đồng (tăng 8,45% so với cùng kỳ), giữ vững vị trí thứ 3/6 thành phố trực thuộc Trung ương.

Trên tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Chương trình hành động số 43-Ctr/TU với những mục tiêu, chỉ tiêu bằng hoặc cao hơn so với yêu cầu của Nghị quyết. Cụ thể, đến năm 2030, tiềm lực, trình độ khoa học - công nghệ của Đà Nẵng đạt mức tiên tiến trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu toàn quốc và nhóm các thành phố dẫn đầu khu vực Đông Nam Á; hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết nối, đồng bộ với mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực Đông Nam Á. Tầm nhìn đến năm 2045, Đà Nẵng là một trong các trung tâm công nghiệp công nghệ số và đổi mới sáng tạo của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á với quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 60% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP).



Tòa nhà Trung tâm điều hành Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Để thực hiện thành công mục tiêu trên, Chương trình hành động đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, tạo xung lực, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; khẩn trương hoàn thiện và triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách; tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; tăng cường hợp tác quốc tế và thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang. "Các nhiệm vụ phải có kết quả, sản phẩm cụ thể, thực chất, có đóng góp, tác động hiệu quả vào kinh tế – xã hội Thành phố".



Đáng chú ý, hạ tầng số được Thành phố xác định là hạ tầng chiến lược nhằm tạo bệ phóng cho sự đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Vì vậy hạ tầng số tiếp tục đầu tư mạnh mẽ; các dự án trọng điểm như trung tâm dữ liệu, khu công nghệ thông tin tập trung, hạ tầng cáp quang biển được đẩy nhanh tiến độ.

Hoạt động đổi mới sáng tạo có nhiều chuyển biến tích cực, tập trung vào các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn; xây dựng không gian đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.

Riêng Khu Công nghệ cao và Các khu công nghiệp của Thành phố đã chủ động định hình các động lực tăng trưởng mới như Khu thương mại tự do (FTZ), khu công nghệ cao và hệ thống hạ tầng logistics; đồng thời triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW với định hướng xây dựng mô hình FTZ thông minh, thu hút các trung tâm nghiên cứu và phát triển quốc tế.

Đặc biệt, sự kiện Tập đoàn Viettel khởi công Trạm cập bờ cáp quang biển ALC vào tháng 10-2025 cùng nghị quyết của HĐND Thành phố thông qua dự án hạ tầng tính toán phục vụ thiết kế chip và AI (vốn đầu tư 200 tỷ đồng) là minh chứng rõ nét cho cam kết đầu tư hạ tầng số. Dự kiến trong giai đoạn 2026-2030, thành phố sẽ dành khoảng 3.500 tỷ đồng, tương đương 6-7% vốn đầu tư công, để phục vụ phát triển khoa học - công nghệ.

Sẵn sàng đón đầu làn sóng công nghệ mới

Tại phiên họp của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Thành phố, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đã nhấn mạnh yêu cầu: “Các nhiệm vụ phải có kết quả, sản phẩm cụ thể, thực chất, có đóng góp, tác động hiệu quả vào kinh tế – xã hội thành phố”.

Đà Nẵng đã nhanh chóng cụ thể hóa tinh thần này. Tính đến tháng 11-2025, thành phố đã hoàn thành 135 trên tổng số 178 nhiệm vụ Trung ương giao (đạt 75,8%) và 97 trong số 148 nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Thành phố giao (đạt 65,5%).

Đà Nẵng phấn đấu lọt vào Top 50 đô thị thông minh toàn cầu vào năm 2030. Ảnh: Báo ảnh Việt Nam

Một trong những dấu ấn nổi bật nhất là việc UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 200/KH-SKHCN để triển khai Đề án phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) giai đoạn 2026 – 2030. Thành phố đặt mục tiêu đào tạo, thu hút tối thiểu 8.000 nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này. Trong đó lĩnh vực vi mạch bán dẫn sẽ có khoảng 5000 nhân lực (gồm 2.000 nhân lực thiết kế và 3.000 nhân lực kiểm thử, đóng gói), và 3.000 nhân lực trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Đồng thời, Thành phố phấn đấu phát triển 30 doanh nghiệp thiết kế vi mạch; thu hút từ 1 đến 2 doanh nghiệp đóng gói, kiểm thử quy mô lớn và ươm tạo thành công ít nhất 5 doanh nghiệp khởi nghiệp. Đặc biệt, Đà Nẵng hướng đến tự chủ sản xuất chip chuyên dụng, chip AI và chip Internet vạn vật (IoT).

Ngoài ra, các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố cũng được triển khai sôi động với nhiều đề án đang được xây dựng như: “Đà Nẵng – Thành phố đổi mới sáng tạo”, “Phát triển khoa học và công nghệ 2026 – 2030”, Chương trình phát triển tài sản trí tuệ và lộ trình đổi mới công nghệ… Thành phố cũng đã xác nhận ưu đãi thuế cho 40 doanh nghiệp khởi nghiệp, hỗ trợ hơn 5,2 tỷ đồng cho 13 dự án và công nhận 2 đối tác chiến lược trong lĩnh vực vi mạch và AI.

Khẳng định vị thế thành phố đổi mới sáng tạo

Nỗ lực không ngừng nghỉ của Đà Nẵng đã được các tổ chức uy tín ghi nhận qua nhiều năm. Thành phố 14 năm liên tiếp dẫn đầu cả nước về chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (Vietnam ICT Index), 4 năm liền xếp hạng Nhất chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) và 5 năm liền nhận giải thưởng Thành phố thông minh. VINASA cũng đã vinh danh Đà Nẵng là "Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" vào các năm 2020, 2022, 2023 và 2024.

Đà Nẵng – trung tâm du lịch, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Theo Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang, Đà Nẵng được Trung ương kỳ vọng và đặt mục tiêu trở thành Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tầm cỡ quốc tế, top 50 đô thị thông minh toàn cầu vào năm 2030. Vì vậy, đây chính là thời điểm để Thành phố đẩy mạnh việc ban hành các cơ chế, chính sách theo thẩm quyền, tạo đột phá trong khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Với quyết tâm xây dựng mô hình Khu thương mại tự do (FTZ) thông minh và Trung tâm tài chính quốc tế, Đà Nẵng đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới. Chính quyền Thành phố đang khẩn trương hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo bệ phóng vững chắc để hiện thực hóa tầm nhìn, vững tin bước vào kỉ nguyên mới cùng cả nước./.

(Ảnh: Nguyễn Chí Khánh) Thành phố Đà Nẵng kiến nghị với Bộ Khoa học và Công nghệ 10 nhóm nội dung trọng tâm nhằm thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57 gồm: Mở rộng phạm vi thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox); Sớm thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia tại Đà Nẵng; Hỗ trợ đầu tư hạ tầng trọng điểm; Cho phép đặt trạm mặt đất vệ tinh tầm thấp và cấp phép hoạt động; Tiếp tục hỗ trợ các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược và ứng dụng quản lý; Đề xuất các sáng kiến đột phá của thành phố vào danh mục quốc gia; Hoàn thiện khung pháp lý và tiêu chuẩn kỹ thuật cho đô thị thông minh; Mở rộng đối tượng và chính sách visa cho chuyên gia, nhà đầu tư quốc tế; Hỗ trợ triển khai một số bài toán, nhiệm vụ lớn; Hỗ trợ triển khai hành chính công một cấp và hành chính công chủ động. Đồng thời, đề xuất 3 sáng kiến của Thành phố về xây dựng Bản sao số thành phố Đà Nẵng, Cảng thông minh Liên Chiểu, Khu Thương mại tự do thông minh Đà Nẵng vào danh mục các sáng kiến đột phá.