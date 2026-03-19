Nghề làm bánh cuốn Thanh Trì được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

19/03/2026

Nghề làm bánh cuốn Thanh Trì - nét tinh hoa ẩm thực Hà Nội vừa chính thức được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào ngày 18/3/2026. Quy trình làm bánh cuốn Thanh Trì là sự kết tinh của tri thức dân gian và kỹ năng thủ công được truyền dạy qua nhiều thế hệ. Việc ghi danh nghề làm bánh cuốn Thanh Trì không chỉ là sự ghi nhận đối với một nghề truyền thống lâu đời mà còn khẳng định vị thế của ẩm thực Hà Nội trong dòng chảy văn hóa dân tộc đúng theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Cà cuống tạo hương vị riêng, đặc trưng cho nước chấm của bánh cuốn. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Bánh cuốn Thanh Trì từ lâu được xem là món quà thanh nhã, mang đậm phong vị Hà Nội. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN