Nghệ An: Nhộn nhịp chợ bến cá Nghi Thủy
Bến cá Nghi Thủy là đầu mối hải sản lớn ở địa phương, không chỉ giữ vai trò kinh tế mà còn là điểm trải nghiệm văn hóa vạn chài đặc trưng của du lịch biển Cửa Lò.
Từ 4 giờ sáng hàng ngày, bến cá Nghi Thủy, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, đón hàng chục tàu thuyền, bè mảng cập bờ sau chuyến biển đêm. Nhờ lợi thế đánh bắt gần bờ và vận chuyển nhanh, hải sản tại bến Nghi Thủy luôn được đánh giá cao về chất lượng. Đây là một trong những đầu mối hải sản sầm uất bậc nhất của địa phương, không chỉ giữ vai trò kinh tế lớn mà còn là điểm tham quan, trải nghiệm văn hóa vạn chài đặc trưng của du lịch biển Cửa Lò.
Bích Huệ