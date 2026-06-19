Nghệ An: Nhộn nhịp chợ bến cá Nghi Thủy

19/06/2026

Bến cá Nghi Thủy là đầu mối hải sản lớn ở địa phương, không chỉ giữ vai trò kinh tế mà còn là điểm trải nghiệm văn hóa vạn chài đặc trưng của du lịch biển Cửa Lò.

Từ tờ mờ sáng, bến cá Nghi Thủy đã tấp nập tàu thuyền cập bờ, mở đầu cho ngày làm việc mới. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Không khí mua bán diễn ra nhanh chóng, khẩn trương ngay tại mép nước. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Từ 4 giờ sáng hàng ngày, bến cá Nghi Thủy, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, đón hàng chục tàu thuyền, bè mảng cập bờ sau chuyến biển đêm. Nhờ lợi thế đánh bắt gần bờ và vận chuyển nhanh, hải sản tại bến Nghi Thủy luôn được đánh giá cao về chất lượng. Đây là một trong những đầu mối hải sản sầm uất bậc nhất của địa phương, không chỉ giữ vai trò kinh tế lớn mà còn là điểm tham quan, trải nghiệm văn hóa vạn chài đặc trưng của du lịch biển Cửa Lò.

Biển Cửa Lò nổi tiếng với các loại hải sản tươi ngon, đậm vị. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Người dân và du khách lựa chọn hải sản tươi ngon ngay khi vừa lên tại bến cá Nghi Thủy. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Bích Huệ