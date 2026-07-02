Ngày sớm tinh khôi nơi Phố Hội

02/07/2026

Người ta thường nhớ đến Hội An với vẻ lộng lẫy của hàng ngàn chiếc đèn lồng lung linh khi đêm xuống. Thế nhưng, phải một lần thức giấc cùng phố cổ vào lúc sáng sớm, khi mọi người còn như đang mơ màng trong giấc ngủ, ta mới chạm được vào phần "linh hồn" nguyên bản, tĩnh lặng và sâu lắng nhất của vùng đất di sản này.

Hội An lúc bình minh, khi những tia nắng của ngày mới trải dài trên dòng sông Hoài, lộ ra một phần "linh hồn" nguyên bản, tĩnh lặng và sâu lắng nhất của vùng đất di sản. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Hội An buổi sớm đón những vị khách đầu tiên bằng một bầu không khí mát lạnh và trong lành đến thuần khiết. Lúc này, toàn bộ khu phố cổ như một bức tranh thủy mặc vừa được người nghệ sĩ đặt bút tô nét vẽ đầu tiên.



Trên mặt sông Hoài, những tia nắng sớm bao phủ những con thuyền gỗ đang neo đậu im lìm bên bến nước. Dọc theo các tuyến phố chính như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, cái ồn ào, náo nhiệt thường thấy của một điểm du lịch sầm uất chưa xuất hiện nhường chỗ cho sự tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng chổi tre quét rác xào xạc của một bờ hiên nhà ai đó thức dậy sớm.

Chợ Hội An bắt đầu rộn ràng và ấm áp với tiếng lao xao của chợ cá sớm bên sông.

Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Không gian khoáng đạt và trong lành đến thuần khiết đón những vị khách đầu tiên ghé thăm phố cổ vào một buổi sớm mai mát lạnh. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Khi ánh mặt trời bắt đầu lấp ló phía đằng Đông, những tia nắng đầu tiên xuyên qua các kẽ lá, rọi thẳng vào những mảng tường vàng được bao phủ bởi vết rêu phong. Nắng sớm ở Hội An có một sắc vàng rất riêng không gay gắt mà ngọt ngào như mật ong, làm rực lên sắc hồng, sắc tím của những giàn hoa giấy còn đọng sương đêm trĩu trịt bên hiên nhà. Những mái ngói âm dương xám xịt qua trăm năm dâu bể, dưới ánh bình minh, bỗng trở nên ấm áp và tràn đầy sức sống.



Nhiều người bảo, muốn thấy cái "tình" và chất đời của người xứ Quảng, phải ngắm Hội An lúc người dân bản địa bắt đầu ngày mới. Không có tiếng còi xe gấp gáp, nhịp sống buổi sớm diễn ra chậm rãi, thong dong như chính dòng chảy của con sông Hoài.

Đi dọc về hướng chợ Hội An, không gian bắt đầu rộn ràng hơn với tiếng lao xao của chợ cá sớm bên sông. Những chiếc thuyền chài lưới cập bến sau một đêm dài trên biển, mang theo những rổ tôm, cá tươi rói, lấp lánh ánh bạc dưới nắng mai. Cuộc mua bán diễn ra nhanh chóng bằng chất giọng Quảng Nam đặc trưng, mộc mạc, đậm đà mà không hề có sự kỳ kèo, gay gắt.



Đối với những người yêu nhiếp ảnh hay những tâm hồn đang tìm kiếm một khoảng lặng, buổi sáng Hội An là một món quà vô giá. Đó là lúc bạn có thể đứng giữa dòng đường trống trải, tự do phóng tầm mắt ngắm nhìn Chùa Cầu cổ kính mà không phải chen chúc trong biển người. Đó là lúc bạn bắt trọn khoảnh khắc một bóng xích lô thong thả lướt qua mảng tường vàng đổ bóng dài, hay một cụ bà quẩy đôi gánh nhỏ liêu xiêu đi vào con hẻm nhỏ sâu hun hút.

Hội quán Quảng Triệu lung linh trong ánh bình minh. Ảnh: Trần Thanh Giang/ Báo ảnh Việt Nam

Các cửa hàng bắt đầu mở cửa để chuẩn bị cho một ngày mới. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Mọi thứ ở Hội An vào buổi sớm đều diễn ra nhẹ nhàng, khiến lòng người cũng tự khắc dịu lại. Ngồi bên bờ sông Hoài, đón làn gió mát lành và ngắm nhìn những dãy nhà cổ kính bừng sáng dưới ánh bình minh, bạn sẽ cảm thấy mọi áp lực, lo toan của cuộc sống hiện đại dường như đều được gột rửa sạch sẽ.