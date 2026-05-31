Ngày hội Thế giới tuổi thơ: Điểm hẹn của thiếu nhi dịp hè về
Các chương trình nghệ thuật, không gian sáng tạo và hoạt động tương tác giúp thiếu nhi tiếp cận với văn hóa truyền thống, các giá trị lịch sử, cũng như tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng.
Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ 27 năm 2026 vừa khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam ở Hà Nội. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức, nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”.
Trong khuôn khổ Ngày hội còn có các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống và thủ công dân gian, với sự hướng dẫn của nghệ nhân và thợ thủ công đến từ các làng nghề truyền thống, các em được trực tiếp tham gia nặn gốm, ghép tranh gốm, nặn tò he, in tranh dân gian, thêu tay, đan mây tre, làm hoa giấy dó, tết lá dừa nghệ thuật, làm diều sáo, nến thơm, đồ thủ công tái chế, búp bê vải, phụ kiện trang sức… và nhiều sản phẩm thủ công sáng tạo khác.
Thông qua các chương trình nghệ thuật, không gian sáng tạo và hoạt động tương tác, các em thiếu nhi được tiếp cận gần hơn với văn hóa truyền thống dân tộc, nghệ thuật thủ công, các giá trị lịch sử, tinh thần sẻ chia, lòng nhân ái và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.
