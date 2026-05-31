Ngày hội Thế giới tuổi thơ: Điểm hẹn của thiếu nhi dịp hè về

31/05/2026

Các chương trình nghệ thuật, không gian sáng tạo và hoạt động tương tác giúp thiếu nhi tiếp cận với văn hóa truyền thống, các giá trị lịch sử, cũng như tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng.

Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ 27 năm 2026 vừa khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam ở Hà Nội. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức, nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”.

Năm nay, “Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ 27” diễn ra từ ngày 29/5 đến ngày 1/6 với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn. Trong đó, nổi bật là Triển lãm “Cuộc thi và Triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc 2025”; Triển lãm “Thanh thiếu nhi ứng phó với biến đổi khí hậu”; Triển lãm tranh thiếu nhi “My friend - Người bạn trong tưởng tượng của em”…; Khu trưng bày, truyền thông về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; giới thiệu hoạt động của Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111; hướng dẫn kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; tư vấn, phổ biến kiến thức về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và kỹ năng sử dụng Internet an toàn…

Trong khuôn khổ Ngày hội còn có các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống và thủ công dân gian, với sự hướng dẫn của nghệ nhân và thợ thủ công đến từ các làng nghề truyền thống, các em được trực tiếp tham gia nặn gốm, ghép tranh gốm, nặn tò he, in tranh dân gian, thêu tay, đan mây tre, làm hoa giấy dó, tết lá dừa nghệ thuật, làm diều sáo, nến thơm, đồ thủ công tái chế, búp bê vải, phụ kiện trang sức… và nhiều sản phẩm thủ công sáng tạo khác.

Tiết mục nghệ thuật tại sự kiện . Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Thông qua các chương trình nghệ thuật, không gian sáng tạo và hoạt động tương tác, các em thiếu nhi được tiếp cận gần hơn với văn hóa truyền thống dân tộc, nghệ thuật thủ công, các giá trị lịch sử, tinh thần sẻ chia, lòng nhân ái và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN