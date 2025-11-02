Ngày hội Mùa Thu- Nơi yêu thương được chắp cánh

02/11/2025

Với mong muốn kết nối yêu thương, chia sẻ và truyền cảm hứng sống tích cực tới những người khuyết tật, bệnh nhân ung thư và chạy thận, Trung tâm Spring, Tổ chức Imago Work và Love Hanoi đã phối hợp tổ chức chương trình “Ngày hội Mùa Thu” tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội.

Khu vực trò chơi để các bạn khuyết tật có thể giao lưu với mọi người.

Phát biểu tại sự kiện, Tiến sĩ Jacob Bloemberg là người sáng lập Love Hanoi – một mạng lưới phi lợi nhuận kết nối các tổ chức và cộng đồng để cùng hành động vì một Hà Nội bền vững và đáng sống chia sẻ: “Love Hanoi không chỉ là yêu Hà Nội, mà còn là mong muốn giúp những người có hoàn cảnh khó khăn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. ‘Ngày hội Mùa Thu’ nằm trong chuỗi hoạt động ‘Ngày Cộng đồng 2025’, mang thông điệp hãy trao đi yêu thương hôm nay - như một lời nhắn nhủ sâu sắc giữa nhịp sống đô thị hiện đại.”

Giữa tiết thu dịu dàng của Hà Nội, nghệ sĩ viola quốc tế Nguyệt Thu cùng nhóm múa đã mang đến những bản nhạc và vũ điệu như lời thì thầm đầy cảm xúc, gửi niềm tin, nghị lực và nụ cười lạc quan đến các em nhỏ khuyết tật và bệnh nhân ung thư và chạy thận. Khi âm nhạc cất lên, niềm vui cũng theo đó mà lan tỏa. Người tham dự hòa mình vào điệu nhảy vui nhộn của nhóm sinh viên nghệ thuật. Tiếng cười, nhịp vỗ tay và những bước chân cùng hòa nhịp, tạo nên bầu không khí rộn ràng, ấm áp, nơi mọi người thực sự kết nối bằng trái tim.

Phần trò chơi dành cho các bạn nhỏ khuyết tật của chương trình nhận được sự cổ vũ, khích lệ của mọi người.

Ở khu vực Nghệ thuật trị liệu, người khuyết tật, bệnh nhân ung thư và chạy thận được thỏa sức sáng tạo. Dưới sự hỗ trợ của tình nguyện viên, họ dùng cọ hay chính vân tay của mình để tạo nên những bức tranh đầy màu sắc và hy vọng. Nhiều em nhỏ còn tỉ mỉ làm thiệp tay xinh xắn gửi tặng cha mẹ, như một món quà giản dị nhưng chất chứa đầy sự yêu thương.

“Ngày hội Mùa Thu” là một cuộc gặp gỡ của những trái tim, nơi yêu thương được lan tỏa.

Bên cạnh đó, khu vực sân cỏ với các trò chơi vận động và giao lưu nhóm đã mang lại tiếng cười sảng khoái và sự gắn kết cho các em khuyết tật. Sau mỗi trò chơi, các em đều viết lên tờ giấy nhỏ “điều ước của mình” và treo lên ở khu vực “Khoảnh khắc hy vọng”.

Khu vực trò chơi “Tôi là ai” giúp các bạn mắc chứng bệnh tự kỷ có thể giao lưu,

kết nối với mọi người.

Khu vực “Khoảnh khắc hy vọng” là nơi để những người tham gia treo những điều ước của mình.

Giữa muôn vàn ước mơ ấy, những dòng chữ khiến người đọc không khỏi nghẹn ngào, như “Em muốn sau này trở thành kế toán” của Nguyễn Khánh An hay “Em muốn mở một quán cà phê trong tương lai” của Hoàng Lê Vinh. Những ước mơ giản dị ấy là khát vọng được sống có ích, được đóng góp cho đời của những chàng trai, cô gái khuyết tật – những người vẫn luôn hướng về phía trước với niềm tin và nghị lực phi thường.

Một bạn khuyết tật trò chuyện với Tiến sĩ Jacob Bloemberg là người sáng lập Love Hanoi – một mạng lưới phi lợi nhuận kết nối các tổ chức và cộng đồng để cùng hành động vì một Hà Nội bền vững và đáng sống.

“Ngày hội Mùa Thu” không là chỉ là một chương trình thiện nguyện, mà còn là cuộc gặp gỡ của những trái tim, nơi yêu thương được lan tỏa và mỗi người đều có thể trở thành một mảnh ghép góp phần tạo nên một bức tranh đẹp về Hà Nội--thành phố vì hòa bình./.

Bài và ảnh: Ngân Hà/Báo ảnh Việt Nam