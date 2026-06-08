Ngày Đại dương thế giới 8/6: Bảo tồn biển vững mạnh cho hành tinh xanh

08/06/2026

Với diện tích bao phủ hơn 70% bề mặt trái đất, đại dương là nguồn sống vô giá của nhân loại, giữ vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu và duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái toàn cầu. Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường, khai thác quá mức và biến đổi khí hậu đang đặt các hệ sinh thái biển trước nhiều thách thức nghiêm trọng. Với chủ đề “Bảo tồn biển vững mạnh cho hành tinh xanh”, Ngày Đại dương thế giới năm 2026 là dịp để nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy các hành động thiết thực nhằm bảo vệ và phục hồi đại dương, hướng tới một tương lai phát triển bền vững cho hành tinh.

Hệ sinh thái rong mơ tại vùng biển Hòn Nhạn, xã Đông Sơn (Quảng Ngãi) đóng vai trò như lá phổi xanh dưới lòng biển khơi, nuôi dưỡng và chở che cho hệ sinh thái ven bờ. Ảnh: Hải Âu – TTXVN