Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10): "Nhanh hơn, hiệu quả hơn, gần dân hơn"

10/10/2025

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu trên toàn cầu, việc lấy ngày 10/10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia đã trở thành sự kiện quan trọng, khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng một xã hội số toàn diện. Từ việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đến việc ứng dụng dữ liệu số trong quản lý, y tế, giáo dục…, mọi nỗ lực đều hướng đến việc rút ngắn khoảng cách, tăng hiệu quả phục vụ và đặt người dân ở vị trí trung tâm của quá trình chuyển đổi số.

Cổng thông minh (Smart Gate) của Công viên Logistics Viettel cho phép nhận diện biển số xe, mã container và sinh trắc học tài xế. Ứng dụng V-Gate hỗ trợ doanh nghiệp và lái xe đặt chỗ, theo dõi dịch vụ từ xa, tối ưu hóa thời gian và giảm chi phí quản lý. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO) đầu tư dây chuyền hàn tự động thân xe ô tô với hệ thống robot thế hệ mới nhất, xoay được tất cả các góc đáp ứng yêu cầu công nghệ hàn, cùng robot định vị thân xe giúp mối hàn cứng, vững, độ chính xác cao. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN Quản lý và vận hành hệ thống điện trong ca trực ở phòng điều hành Trung tâm ở Công ty Điện lực Thanh Hoá thuộc EVNNPC (5/2025). Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN

Nông dân tỉnh An Giang trình diễn mô hình Drone (máy bay không người lái) bón phân, phun thuốc trừ sâu cho cây lúa trên cánh đồng ở huyện Thoại Sơn (5/2025). Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Hơn 15.000 tiểu thương tại các chợ truyền thống ở thành phố Đà Nẵng được trang bị mã QR để giao dịch, thanh toán trực tuyến. Ảnh: Mỹ Hà – TTXVN

Du khách trải nghiệm ứng dụng thuyết minh tự động đa ngôn ngữ qua sóng Bluetooth tại Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: Mỹ Hà – TTXVN