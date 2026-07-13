Ngắm phố biển Vũng Tàu từ trên cao
Nhìn từ trên cao, Vũng Tàu hiện lên như một bán đảo xanh vươn mình ra Biển Đông, nơi biển, núi và đô thị hòa quyện tạo nên diện mạo riêng của một thành phố du lịch biển.
Những bãi cát uốn cong ôm lấy làn nước trong xanh, các cung đường ven biển mềm mại men theo triền núi, cùng những công trình biểu tượng như Tượng Chúa Kitô Vua, Mũi Nghinh Phong hay Hòn Bà tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng. Hai ngọn Núi Lớn và Núi Nhỏ ôm lấy khu trung tâm, những khu dân cư trải dọc sườn đồi hướng ra biển, hồ Bàu Sen xanh mát giữa lòng đô thị và những cánh buồm căng gió trên mặt biển góp phần khắc họa vẻ đẹp đặc trưng của Vũng Tàu.
Từ góc nhìn trên cao, Vũng Tàu hiện lên với nhịp sống hiện đại nhưng vẫn giữ được sự hài hòa với thiên nhiên, phần nào cho thấy đây là đô thị biển năng động, giàu bản sắc và là điểm đến hấp dẫn của phía Nam./.
Thực hiện: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam