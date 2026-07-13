Ngắm phố biển Vũng Tàu từ trên cao

13/07/2026

Nhìn từ trên cao, Vũng Tàu hiện lên như một bán đảo xanh vươn mình ra Biển Đông, nơi biển, núi và đô thị hòa quyện tạo nên diện mạo riêng của một thành phố du lịch biển.

Tượng Chúa Kitô Vua cao 32 m tọa lạc trên đỉnh Núi Nhỏ ở độ cao khoảng 170 m so với mực nước biển, là biểu tượng nổi bật của phường Vũng Tàu (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Những cung đường ven biển uốn lượn ôm lấy bán đảo, kết nối các điểm đến. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam Trung tâm Vũng Tàu được quy hoạch theo mô hình đô thị biển hiện đại, hài hòa giữa kiến trúc, không gian xanh và cảnh quan tự nhiên. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam Hồ Bàu Sen (Bàu Trũng) là hồ nước ngọt tự nhiên, góp phần điều hòa môi trường và tạo điểm nhấn cảnh quan giữa lòng đô thị.

Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam Những bãi cát uốn cong ôm lấy làn nước trong xanh, các cung đường ven biển mềm mại men theo triền núi, cùng những công trình biểu tượng như Tượng Chúa Kitô Vua, Mũi Nghinh Phong hay Hòn Bà tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng. Hai ngọn Núi Lớn và Núi Nhỏ ôm lấy khu trung tâm, những khu dân cư trải dọc sườn đồi hướng ra biển, hồ Bàu Sen xanh mát giữa lòng đô thị và những cánh buồm căng gió trên mặt biển góp phần khắc họa vẻ đẹp đặc trưng của Vũng Tàu.

Tượng Chúa Kitô Vua được xây dựng trên đỉnh Núi Nhỏ, quay mặt hướng ra Biển Đông, với hai cánh tay dang rộng như ôm lấy biển Vũng Tàu. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Cung đường Hạ Long uốn lượn dưới chân Núi Nhỏ, dẫn đến khu vực Tượng Chúa Kitô Vua, đây là một trong những tuyến đường ven biển đẹp nhất Vũng Tàu. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Từ góc nhìn trên cao, Vũng Tàu hiện lên với nhịp sống hiện đại nhưng vẫn giữ được sự hài hòa với thiên nhiên, phần nào cho thấy đây là đô thị biển năng động, giàu bản sắc và là điểm đến hấp dẫn của phía Nam./.

Thực hiện: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam