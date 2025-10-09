Ngắm Hà Nội từ trên cao – Giao thoa cổ kính và hiện đại

09/10/2025

Đền Ngọc Sơn tọa lạc giữa Hồ Gươm, từ lâu đã được xem như biểu tượng văn hóa của vùng đất Hà Nội.

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025), bộ ảnh “Hà Nội trên cao” được giới thiệu như một món quà ý nghĩa gửi tới công chúng, góp phần tôn vinh vẻ đẹp đặc trưng của mảnh đất ngàn năm văn hiến. Qua góc nhìn từ trên cao, Hà Nội hiện lên vừa cổ kính, vừa hiện đại, thể hiện rõ sức sống và sự chuyển mình mạnh mẽ của Thủ đô.

Nhà hát Lớn Hà Nội khởi công xây dựng năm 1901 và hoàn thành năm 1911 là một công trình kiến trúc

phục vụ biểu diễn nghệ thuật.

Toàn cảnh Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Thông qua lăng kính máy ảnh, những công trình gắn liền với lịch sử và văn hóa như Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Nhà hát Lớn Hà Nội, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh… hiện ra đầy trang nghiêm và gần gũi. Đó là minh chứng sinh động cho bề dày truyền thống, cho khát vọng trường tồn của một thành phố đã trải qua biết bao biến thiên lịch sử nhưng vẫn giữ vững bản sắc riêng.

Những chiếc máy bay mang theo cờ tổ quốc, cờ đảng đi qua khu vực Hà Nội trong ngày Quốc khánh 2/9.

Đường Thanh Niên là một tuyến đường nằm giữa Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch dài khoảng 1 km xuất hiện từ thời Lý

với tên gọi Dốc Cổ Ngư.

Bên cạnh đó, bộ ảnh cũng ghi dấu sự phát triển năng động của một Hà Nội đang vươn mình hội nhập. Những công trình hiện đại như Keangnam Landmark, Lotte Center, cầu Nhật Tân, tuyến đường sắt trên cao… nổi bật trên nền trời, thể hiện sức sống mới và khát vọng chinh phục những đỉnh cao của thời kỳ đổi mới.

Ngã tư phố Tràng Tiền, Hàng Bài được chụp bằng chế độ Panorama.

Cầu Vĩnh Tuy là một công trình mới giúp người dân thuận tiện di chuyển qua khu vực sông Hồng.

Sự đan xen giữa cổ kính và hiện đại, giữa di sản và đổi thay, được thể hiện rõ nét qua từng khuôn hình. Hà Nội hôm nay không chỉ là thành phố của ký ức và văn hóa, mà còn là biểu tượng của niềm tin, của sự phát triển không ngừng./.