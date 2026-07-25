“Nét duyên Chèo Hà Thành” – cách kể mới cho Chèo cổ giữa lòng Thủ đô

25/07/2026

Tối 24/7/2026, tại Hà Nội, Nhà hát Chèo Hà Nội ra mắt chương trình nghệ thuật “Nét duyên Chèo Hà Thành”, kết nối các trích đoạn Chèo tiêu biểu thành một mạch diễn liền mạch, giàu cảm xúc, giúp khán giả dễ dàng tiếp cận tinh hoa Chèo cổ qua cách dàn dựng hiện đại.

Không chỉ mang đến trải nghiệm thưởng thức mới, chương trình còn tăng cường tương tác giữa nghệ sĩ và công chúng, góp phần đưa nghệ thuật Chèo đến gần hơn với khán giả và du khách trong nước, quốc tế. Đây là hướng đi sáng tạo nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản, đồng thời xây dựng Chèo trở thành sản phẩm văn hóa đặc sắc của Thủ đô.