Nét đẹp ca trù ở Bích Câu Đạo Quán

15/06/2026

Chương trình "Cổ âm Nhã hội" mang đến cho công chúng không gian trải nghiệm nghệ thuật ca trù, đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.

Chiều 14/6/2026, tại Nhà hát Ca trù Bích Câu - Bích Câu Đạo quán, Hà Nội, nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp cùng Nhà hát Ca trù Bích Câu tổ chức chương trình “Cổ âm Nhã hội”. Sự kiện mang đến cho công chúng, đặc biệt là người trẻ một không gian trải nghiệm nghệ thuật ca trù, góp phần lan tỏa vẻ đẹp của loại hình nghệ thuật đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.

Chiếu ca trù tại Bích Câu Đạo Quán với ca nương, kép đàn đáy và người cầm chầu - ba thành tố làm nên không gian diễn xướng đặc trưng của nghệ thuật ca trù. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Theo Nghệ nhân Ưu tú Vân Mai hiện có 49 thể cách ca trù được lưu giữ và truyền dạy trong hệ thống thực hành của CLB. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Tiết mục “Hát chúc hỗ” là một thể cách mang tính nghi lễ trong ca trù, hàm chứa ý nghĩa chúc tụng, cầu điều tốt lành, góp phần mở ra không khí trang trọng cho chiếu hát. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Nghệ nhân Ưu tú Vân Mai là ca nương tiêu biểu của Ca trù Bích Câu, nhiều năm gắn bó với việc biểu diễn, truyền dạy và duy trì chiếu ca trù tại Bích Câu Đạo Quán, góp phần đưa di sản ca trù đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Đàn đáy cần đàn dài, ba dây và âm sắc trầm sâu, đàn đáy là nhạc cụ đặc trưng của ca trù, nâng đỡ giọng ca nương và hòa cùng tiếng phách, trống chầu tạo nên không gian diễn xướng cổ truyền. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Bé Nguyễn Bảo Ngọc, 7 tuổi, là học viên tại lớp học của Nghệ nhân Ưu tú Vân Mai. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Nghệ nhân phát thẻ cho khản giả xem tại Bích Câu Đạo Quán. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Tiết mục “Hương Sơn phong cảnh ca” thể hiện vẻ đẹp thắng cảnh Hương Sơn do Nghệ nhân Ưu tú Vân Mai thể hiện. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN