Nâng tầm đối ngoại địa phương để phục vụ phát triển đất nước

05/08/2026

Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị tạo bước đột phá về tư duy hội nhập quốc tế trong tình hình mới không chỉ đặt ra yêu cầu nâng tầm công tác đối ngoại của quốc gia mà cả ở cấp địa phương nhằm huy động hiệu quả các nguồn lực quốc tế để phục vụ phát triển đất nước, đặc biệt là trong bối cảnh cả nước đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Điều này thể hiện rất rõ trong chủ đề của Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 vừa diễn ra ở Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Đối ngoại địa phương phải phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Chiều 2/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 với chủ đề “Nâng tầm công tác đối ngoại địa phương, huy động hiệu quả các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển” đã diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Hơn 500 đại biểu từ các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương, đại diện các cơ quan ngoại vụ địa phương và các Đại sứ, trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, trưởng Cơ quan đại diện được tiến cử và lãnh đạo các đơn vị của Bộ Ngoại giao đã tham dự Hội nghị.

Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 với chủ đề “Nâng tầm công tác đối ngoại địa phương, huy động hiệu quả các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển”. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, mục tiêu tăng trưởng 10% mà cả nước đang hướng tới là yêu cầu thực chất, trong đó công tác đối ngoại địa phương giữ vai trò quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển. Vì vậy, để phục vụ mục tiêu này công tác đối ngoại địa phương trong thời gian tới phải đổi mới tư duy và nâng cao chất lượng hoạch định chiến lược đối ngoại địa phương, bảo đảm đối ngoại thực sự trở thành một hợp phần trong chiến lược phát triển của địa phương.

Từng địa phương cần chủ động xây dựng, rà soát, cập nhật chiến lược đối ngoại và cụ thể hóa bằng chương trình hành động phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch và không gian phát triển mới; xác định rõ địa bàn, đối tác và lĩnh vực hợp tác trọng tâm; cụ thể hóa các định hướng đối ngoại thành chương trình, dự án có tính khả thi và hiệu quả thiết thực.

Các địa phương cần rà soát toàn diện những cam kết, thỏa thuận hiện có, xác định những nội dung còn dư địa triển khai, những vướng mắc cần tháo gỡ, những cam kết cần điều chỉnh và những cơ hội có thể cụ thể hóa thành chương trình, dự án. Ngoại giao kinh tế và khoa học - công nghệ cần hướng mạnh vào những nguồn lực có khả năng nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của kinh tế địa phương. Ngoại giao văn hóa, đối ngoại nhân dân, thông tin đối ngoại và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài cần được triển khai đồng bộ.

Những tín hiệu tích cực từ đối ngoại địa phương

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn đánh giá, từ Hội nghị lần thứ 21 đến nay, ngoại giao phục vụ phát triển được coi trọng hơn, phạm vi huy động nguồn lực quốc tế từng bước được mở rộng. Nhiều địa phương đã gắn hoạt động đối ngoại chặt chẽ hơn với thu hút đầu tư, mở rộng thị trường, phát triển du lịch, tranh thủ công nghệ, tri thức, nhân lực và kinh nghiệm quản trị. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục là nguồn lực quan trọng. Bên cạnh số lượng và quy mô dự án, một số địa phương đã quan tâm hơn đến trình độ công nghệ, liên kết với doanh nghiệp trong nước, đào tạo nhân lực và khả năng tham gia chuỗi cung ứng. Việc thu hút đầu tư trong các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng và sản xuất xanh bước đầu tạo thêm điều kiện nâng cao năng lực sản xuất và sức cạnh tranh của địa phương; tuy nhiên, mức độ lan tỏa và liên kết trong nước còn khác nhau giữa các dự án và địa bàn.

Việc tận dụng các hiệp định thương mại tự do, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường và tham gia chuỗi giá trị được quan tâm. Một số địa phương đã tìm kiếm cơ hội tại thị trường mới, tiếp cận các yêu cầu về tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc, thương mại số và thị trường Halal. Dù vậy, kết quả còn phụ thuộc nhiều vào năng lực đáp ứng tiêu chuẩn, quy mô sản xuất, xây dựng thương hiệu và sự tham gia trực tiếp của doanh nghiệp.

Huế luôn sôi động với các hoạt động du lịch văn hóa. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Đối ngoại giữ vai trò chủ đạo trong mở rộng không gian hợp tác, huy động nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển nhanh và bền vững của các tỉnh, thành. Nhiều địa phương đã chuyển dần từ thu hút theo số lượng sang lựa chọn dự án có chất lượng. Hàng hóa của địa phương tiếp tục mở rộng tiếp cận thị trường và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Công tác vận động, thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài được chú trọng với trên 1.500 chương trình, dự án, tổng giá trị cam kết hàng trăm triệu USD. Nhiều thỏa thuận, cơ chế hợp tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài được các địa phương ký, góp phần tạo việc làm, nâng cao chất lượng nhân lực và thu hút nguồn lực hiệu quả.

Trong giai đoạn 2024-2026, Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục đồng hành với địa phương trong tham mưu, hướng dẫn, cung cấp thông tin, kết nối và huy động nguồn lực quốc tế và đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực hiện. Hơn 270 cuộc làm việc giữa Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ Ngoại giao với các địa phương, 9 hội nghị quy mô lớn kết nối địa phương với đối tác nước ngoài, 2.000 cuộc kết nối giữa với đối tác quốc tế được tổ chức; hỗ trợ ký hơn 420 thỏa thuận hợp tác với các đối tác quốc tế…

Huế đang là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Huế là một trong những địa phương cho thấy ngoại giao văn hóa không chỉ là hoạt động quảng bá hình ảnh địa phương mà đã trở thành phương thức quan trọng để huy động nguồn lực quốc tế phục vụ bảo tồn, phát huy giá trị di sản, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa và du lịch bền vững.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang, cho biết ngoại giao văn hóa cũng là cách Huế cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết lớn của Trung ương về phát triển văn hóa, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Được biết, nhờ tăng cường đẩy mạnh ngoại giao văn hóa mà đến nay Huế đã nhận được sự hỗ trợ của hơn 10 chính phủ và khoảng 40 tổ chức quốc tế, huy động nguồn lực trị giá hàng chục triệu USD cho các chương trình bảo tồn di sản, đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và nâng cao năng lực quản lý. Nhiều công trình tiêu biểu như: Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, Điện Kiến Trung, Hải Vân Quan, Khải Tường Lâu-An Định Cung, Nhà hát Duyệt Thị Đường... được phục hồi với sự đồng hành của các đối tác quốc tế, góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc cho các thế hệ mai sau...

Hội An cũng là một hình mẫu cho sự thành công của ngoại giao văn hóa. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Bên cạnh đó, Huế còn tích cực tham gia các mạng lưới quốc tế như Tổ chức các thành phố di sản thế giới (OWHC), Hiệp hội Quốc tế các thị trưởng nói tiếng Pháp (AIMF), đồng thời mở rộng hợp tác với các địa phương có nhiều kinh nghiệm về bảo tồn và phát triển đô thị di sản như Kyoto, Nara, Gifu, Shizuoka (Nhật Bản) và Gyeongju (Hàn Quốc).

Năm 2025 Huế đón gần 6,3 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt khoảng 13.000 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, thành phố tiếp tục đón khoảng 4,3 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 10.300 tỷ đồng, qua đó khẳng định di sản và các giá trị văn hóa truyền thống là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng ngành du lịch và dịch vụ./.