Nâng cao năng lực tự vệ cho phụ nữ Việt

03/10/2025

Rất đông phụ nữ Việt Nam đến tham gia tập huấn nâng cao năng lực tự vệ bản thân trước các tình huống bị tấn công. Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án về trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái thông qua võ thuật, thể thao do Tổ chức Guardian Girls International (GGI) và Liên đoàn Vovinam Thế giới (WVVF), Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thực hiện.

Toàn cảnh lễ khai mạc Chương trình Võ thuật Guardian Girls Vovinam tại Hà Nội.

Võ sư Bùi Đặng Hồng Nhung và các huấn luyện viên đã hướng dẫn kỹ năng tự vệ cơ bản cho các chị em phụ nữ. Dự án vận dụng võ thuật truyền thống của Việt Nam giúp phụ nữ và trẻ em gái sự tự tin, kỹ năng cần thiết và khả năng tự bảo vệ; khẳng định giá trị bản thân và quyền tự do sống không sợ hãi của phụ nữ.

Chia sẻ tại buổi tập, ông Matt Jackson, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam cho biết: Buổi tập võ là cơ hội phụ nữ tham gia, cùng nhau kêu gọi chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới và bạo lực gia đình. Chấm dứt bạo lực giới đòi hỏi cả phòng ngừa lẫn bảo vệ, nghĩa là phải hành động ở mọi cấp độ, cùng với Chính phủ xây dựng hệ thống pháp luật vững mạnh, cùng với cộng đồng thay đổi những chuẩn mực xã hội có hại; và cùng với từng cá nhân để lên tiếng trước những hành vi phân biệt đối xử cũng như trang bị kỹ năng và sự tự tin để sống không sợ hãi.

Tiến sĩ Bùi Đặng Hồng Nhung, Trưởng Ban Huấn luyện Chương trình GGV, trực tiếp hướng dẫn học viên.

Lớp học luyện tập ba tình huống phổ biến mà phụ nữ thường gặp nguy hiểm.

Buổi tập thu hút đông đảo chị em tham gia, ai cũng mong muốn học được dù ít dù nhiều một vài kỹ năng cơ bản để giúp mình ứng phó kịp thời những tình huống vô tình có thể bị xâm phạm trong cuộc sống. Chia sẻ về ý nghĩa của việc hướng dẫn võ thuật cho phụ nữ và trẻ em gái, Tiến sĩ Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Thế giới cho biết: “Dự án mang đến một cách tiếp cận mới để đưa võ cổ truyền Việt Nam phục vụ cộng đồng một cách sâu sắc và nhân văn.”



Không đơn thuần là một chương trình huấn luyện võ thuật thông qua những buổi tập huấn như thế này sẽ tạo dựng một phong trào xã hội mang tính nhân văn sâu sắc, khẳng định niềm tin rằng phụ nữ có quyền được sống an toàn, được tôn trọng và được bảo vệ.

Ngài Naoki Ito, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cho biết: “Chúng tôi đồng hành cùng dự án này, chúng tôi tiếp tục khẳng định cam kết đó, đồng thời tôn vinh sự đổi mới và gìn giữ truyền thống. Thông qua võ Vovinam, một môn võ truyền thống của Việt Nam, sáng kiến này phản ánh những giá trị chung mà Nhật Bản và Việt Nam cùng theo”.

Tại buổi luyện tập, dưới sự dẫn dắt của võ sư Bùi Đặng Hồng Nhung và các huấn luyện viên của Liên đoàn Vovinam thế giới, các học viên nữ được học những kỹ năng thực tế giúp phụ nữ bảo vệ bản thân trước một số tình huống bị tấn công bất ngờ. Chị Khúc Hoa Phượng ( Tổng biên tập NXB Phụ nữ) cũng tham gia tập luyện như một môn sinh. Chị cho biết: Chương trình này không chỉ cung cấp cho phụ nữ các kỹ năng tự vệ cần thiết, mà quan trọng hơn, còn trao cho họ sự bình tĩnh, tự tin và lòng can đảm để đối diện với nguy hiểm mà cuộc sống quanh ta thì rất nhiều tình huống cần phải đối phó và biết các thế võ cơ bản”.

Lớp học được tổ chức với sự đồng hành của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA).

Hình ảnh tập thể Guardian Girls Vovinam tại Hà Nội, cùng lan tỏa thông điệp chống bạo lực giới.

Mồ hôi ướt đẫm áo nhưng trong ánh mắt của các môn sinh, họ đều rất vui, tiếng cười nói và những động tác tay chân chị em vung lên đều tăm tắp. Buổi tập huấn đã truyền sự tự tin cho mỗi chị em phụ nữ Việt hôm nay biết bảo vệ mình, độc lập tự chủ trước những hiểm nguy của cuộc sống./.

Bài: Vân Trần - Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam