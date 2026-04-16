Mùa vàng ở Hòn Đất

16/04/2026

Những ngày đầu tháng Tư, khi nắng phương Nam trải dài trên các cánh đồng, vùng quê Hòn Đất bước vào mùa thu hoạch lúa – mùa của niềm vui sau những tháng ngày cần mẫn.

Trên những cánh đồng rộng lớn, từng dải lúa chín vàng óng nối nhau trải dài đến tận chân trời. Tiếng máy gặt đập liên hợp vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng nói cười rộn ràng của người nông dân, tạo nên một nhịp điệu đặc trưng của mùa gặt miền Tây. Dưới nắng vàng rực rỡ, cảnh thu hoạch hiện lên như một bức tranh sống động, nơi con người và thiên nhiên hòa quyện trong nhịp sống lao động hối hả.

Các máy gặt hoạt động hết công suất giữa biển lúa vàng, thay thế sức người bằng sự cơ giới hóa hiện đại. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Năm nay, nông dân Hòn Đất đón một vụ mùa bội thu. Năng suất lúa đạt trung bình trên 10 tấn/ha; cá biệt có những thửa ruộng đạt đến 1,4 tấn mỗi công (1.000 m²), mang lại niềm phấn khởi rõ rệt trên từng gương mặt người dân. Những bao lúa đầy ắp nhanh chóng được chuyển lên bờ, chất thành từng hàng dài, báo hiệu một mùa vụ thuận lợi.

Bên cạnh năng suất cao, cơ cấu giống lúa tại địa phương cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Nông dân chủ yếu canh tác các giống lúa chất lượng như DS1, OM18, ST24, ST25 – những giống lúa đáp ứng tốt nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Trong đó, giống DS1 – loại gạo Japonica thường được gọi là “gạo Nhật” – đang được Tập đoàn Lộc Trời thu mua với giá khoảng 7.100 đồng/kg, trong khi giống ST25 có giá khoảng 6.000 đồng/kg. Mức giá này góp phần đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho người trồng lúa, dù chi phí sản xuất vẫn còn nhiều biến động.

Giữa sự chuyển mình của nông nghiệp hiện đại, hình ảnh người nông dân vẫn giữ vai trò trung tâm. Từ việc vận hành máy móc, đóng bao, vận chuyển lúa đến nhà máy chế biến hay phơi lúa trước sân nhà, tất cả đều diễn ra trong một guồng quay nhịp nhàng. Những nụ cười, những giọt mồ hôi dưới nắng gắt là minh chứng cho sự gắn bó bền bỉ với ruộng đồng.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Giám đốc Hợp tác xã Nông Thuận Phát, cho biết, các nông dân trong hợp tác xã hiện canh tác khoảng 4.000 ha, chủ yếu là các giống lúa chất lượng cao. Trong đó, khoảng 40–50% sản lượng được phối hợp tiêu thụ thông qua Tập đoàn Lộc Trời.

Đại diện Tập đoàn Lộc Trời, Võ Thành Phong cho biết, ngoài việc đẩy mạnh ký kết hợp tác trực tiếp với nông dân, Tập đoàn còn đang nghiên cứu và cung cấp một số giống lúa mới có năng suất cao, phù hợp với nhiều điều kiện canh tác khác nhau, như giống Japo 3 mùa (Japonica vụ 3), nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cho người dân.

Hòn Đất hôm nay không chỉ là một vùng sản xuất lúa quan trọng của tỉnh An Giang mà còn đang từng bước chuyển mình theo hướng nông nghiệp hiện đại, bền vững. Việc lựa chọn giống lúa chất lượng cao, liên kết với doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm và ứng dụng cơ giới hóa đã góp phần nâng cao giá trị hạt lúa, mở ra triển vọng phát triển lâu dài cho địa phương.

Giữa những đổi thay ấy, mùa vàng vẫn giữ nguyên vẻ đẹp đặc trưng – vẻ đẹp của lao động và sự gắn bó giữa con người với đất đai. Những khoảnh khắc thu hoạch lúa ở Hòn Đất không chỉ phản ánh một vụ mùa bội thu, mà còn kể câu chuyện về một vùng quê đang chuyển mình, nơi truyền thống và hiện đại cùng song hành trên từng cánh đồng lúa chín./.