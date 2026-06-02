“Mùa Hàn Quốc 2026” khởi động với vở múa ballet đương đại “GAT”

02/06/2026

“Mùa Hàn Quốc 2026” vừa được khai mạc tại Việt Nam, tạo thành dịp giao lưu văn hoá Việt - Hàn với nhiều dấu ấn đặc biệt. Mở màn cho chuỗi sự kiện là chương trình biểu diễn ballet đương đại “GAT” - sự kết hợp giữa chiếc mũ “GAT” truyền thống Hàn Quốc và nghệ thuật ballet phương Tây - đã mang đến những cảm xúc khó quên với công chúng Việt Nam.

Chương trình biểu diễn ballet đương đại “GAT” đã mở màn cho chuỗi sự kiện “Mùa Hàn Quốc 2026” tại Việt Nam.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

“Mùa Hàn Quốc 2026” là dự án do Bộ VHTT&DL Hàn Quốc, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc phối hợp thực hiện. Chương trình là chuỗi sự kiện hấp dẫn, mỗi chương trình được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giao lưu văn hóa, thu hút sự tham dự của các lãnh đạo Chính phủ, giới nghệ thuật hai nước và đoàn ngoại giao các quốc gia. Vở diễn ballet đương đại “GAT” - sự giao thoa giữa mỹ học Hàn Quốc và nghệ thuật ballet phương Tây được trình diễn khởi động tại Nhà hát Hồ Gươm đã khai mạc cho chuỗi hoạt động này.



Lấy cảm hứng từ chiếc mũ truyền thống “GAT” của Hàn Quốc, tác phẩm là sự giao thoa đầy mới mẻ giữa mỹ học truyền thống Hàn Quốc và ngôn ngữ hình thể của nghệ thuật ballet đương đại phương Tây. Bằng ngôn ngữ hình thể, tác phẩm đã tái hiện lại hình dáng và biểu tượng của các loại mũ truyền thống Hàn Quốc như Heukrip (mũ đen của nho sĩ quý tộc), Satgat (nón lá của người dân thường), Jokduri (mũ cưới của phụ nữ), từ đó khắc họa trên sân khấu những nét đẹp đặc trưng của người Han Quốc như: khí chất thanh cao của bậc nho sĩ, sự điềm tĩnh và cương nghị của bậc võ nhân cùng nét đoan trang, tao nhã của người phụ nữ.

Mở đầu là tiết mục mũ gat đen, vũ điệu làm nổi bật sự mạnh mẽ và đầy phong cách của nữ giới Hàn Quốc. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Vở diễn có chất lượng nghệ thuật cao với sự tham gia của đội ngũ sản xuất là những nghệ sĩ từng đạt giải cao tại các cuộc thi ballet tại Hàn Quốc và quốc tế. Trong đó có đạo diễn nghệ thuật Yun Byul và biên đạo múa Park So-yun. Yun Byul Ballet Company là công ty kiêm vũ đoàn biểu diễn nghệ thuật chuyên sản xuất và biểu diễn ballet đương đại đại diện cho thế hệ mới của ballet Hàn Quốc.



Đạo diễn nghệ thuật Yun Byul cho biết: Cá nhân tôi tin rằng chuyển động sẽ chạm đến trái tim chúng ta trước cả lời nói, dư âm của nó sẽ đọng lại rất lâu với những cảm xúc tươi đẹp lưu lại từ những dư âm sau các chương trình biểu diễn. Đến với khán giả Việt Nam giúp chúng tôi có cơ hội giới thiệu nghệ thuật múa đương đại Hàn Quốc. Tác phẩm sẽ được cảm nhận bằng những góc nhìn mới và những góc nhìn này sẽ được hoàn thiện bằng nhiều sắc thái đa dạng từ cảm nhận của khán giả.

Mũ cô dâu, vũ điệu của những thiếu nữ đoan trang, e ấp trước lễ cưới quan trọng. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Ánh sáng sân khấu kết hợp cùng chuyển động cơ thể tạo nên những khoảnh khắc giàu cảm xúc trong vở Ballet đương đại GAT. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Vũ kịch “GAT” đã được dàn dựng công phu với các vũ điệu điêu luyện, ánh sáng hoành tráng, trang phục đẹp đã tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ làm nổi bật những cảm xúc bùng nổ đối với người xem.

Vũ điệu múa hoa mẫu đơn tựa như một bức tranh thuỷ mặc. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Bà Park Chan A - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam chia sẻ: “Nhân dịp đánh dấu kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, chuỗi chương trình đặc sắc trong khuôn khổ “Mùa Hàn Quốc 2026” mong muốn mang đến cho khán giả Việt Nam những trải nghiệm phong phú và gần gũi hơn về văn hóa Hàn Quốc. Đặc biệt, chúng tôi vô cùng vinh dự khi được chào đón những vị khách tuy thầm lặng nhưng đóng vai trò quý báu trong hành trình kết nối và thúc đẩy giao lưu văn hóa hai nước, trong đó có các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn, các em học sinh câu lạc bộ Taekwondo, sinh viên khoa tiếng Hàn và các thầy cô Học viện King Sejong tới tham dự chương trình biểu diễn mở màn “GAT”.”

Với chiếc mũ Gat đen, vũ điệu thể hiện năng lượng mạnh mẽ, đường nét mềm mại khắc họa được vẻ đạo mạo và khí chất của bậc nho sĩ. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Vũ điệu tập thể với mũ Gat. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Với sự dẫn dắt của đạo diễn Yun Byul, nhiều vũ công trẻ của Hàn Quốc với tinh thần thử sức những thử thách mới đã cùng hội tụ tạo nên nguồn năng lượng tập thể mạnh mẽ. Đó là dấu ấn và bản sắc riêng bằng cách kết hợp những phân tích diễn ngôn hiện đại và ngôn ngữ sáng tạo trên nền ballet cổ điển. Các nghệ sĩ hướng đến sáng tạo trên sân khấu biểu diễn giúp khán giả có được cảm xúc mới trong hình thức biểu diễn quen thuốc, nơi những chuyển động chạm đến cảm xúc của người xem trước những lời giới thiệu giải thích.

Màn kết chào khán giả của các vũ công Yunbyul Ballet company khai mạc chương trình “Mùa Hàn Quốc” tại Việt Nam.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Sau chương trình Múa ballet “GAT”, Mùa Hàn Quốc 2026 sẽ có nhiều chương trình đa dạng như: triển lãm nghệ thuật truyền thông (media art), lễ hội âm nhạc, chương trình hòa nhạc cổ điển… hứa hẹn sẽ đem đến những cơ hội giao lưu văn hóa đầy ý nghĩa giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc./.

Bài: Bích Vân - Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam



