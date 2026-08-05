Mùa dâu Hạ Châu ở Cần Thơ

05/08/2026

Trái dâu Hạ Châu có màu vàng nhạt khi chín, ruột màu trắng sữa, vị ngọt thanh, pha chút chua dịu, được người tiêu dùng tại nhiều tỉnh, thành ưa chuộng.

Dâu Hạ Châu là một trong những loại trái cây đặc sản nổi tiếng của thành phố Cần Thơ. Do những năm gần đây diện tích trồng loại cây này tại địa phương có xu hướng thu hẹp để chuyển đổi sang các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao hơn, nhiều hộ dân đang nỗ lực duy trì vườn dâu, tìm cách nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, góp phần bảo tồn và phát triển loại trái cây đặc sản của địa phương.

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Trái dâu Hạ Châu có màu vàng nhạt khi chín, ruột màu trắng sữa, vị ngọt thanh, pha chút chua dịu. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN