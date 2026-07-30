Một chuyến đi khép lại, nhiều cuộc đời được mở ra

30/07/2026

Từ một chuyến du lịch không trọn vẹn của cô gái trẻ người Anh đến những cuộc đời được hồi sinh tại Việt Nam, hành trình hiến tạng đặc biệt diễn ra đầu tháng 4/2026 đã trở thành minh chứng sinh động cho sức mạnh của lòng nhân ái. Không chỉ cứu sống những bệnh nhân đang cận kề ranh giới sinh tử, món quà vô giá ấy còn mở ra hy vọng cho nhiều gia đình và lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến mô, tạng sau chết não.

Quyết định nhân văn nối dài sự sống

Cuối tháng 3/2026, cô gái người Anh O.S.W, 19 tuổi, trong chuyến du lịch tại Việt Nam không may gặp tai nạn giao thông tại tỉnh Tuyên Quang và được chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị. Mặc dù các y, bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, bệnh nhân rơi vào tình trạng chết não do sốc đa chấn thương và chấn thương sọ não nặng.

Giữa thời khắc đau thương nhất, gia đình cô gái trẻ đã đưa ra một quyết định đặc biệt: hiến tặng những phần cơ thể còn có thể cứu người.

Ê-kíp Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đưa nữ du khách người Anh vào phòng mổ để thực hiện ca lấy đa mô, tạng sau khi gia đình đồng ý hiến tặng.

Ảnh: Bống Vũ

Ngày 2/4/2026, dưới sự điều phối của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các ê-kíp chuyên môn khẩn trương thực hiện quy trình lấy và ghép tạng theo đúng quy định chuyên môn.

Từ nghĩa cử cao đẹp của nữ du khách người Anh, một lá gan và hai quả thận đã được ghép cho ba bệnh nhân mắc bệnh nặng, mở ra cơ hội điều trị và kéo dài sự sống. Ngoài ra, nhiều mô khác như van tim, mạch máu, gân, sụn và dây thần kinh cũng được lấy để phục vụ điều trị cho nhiều người bệnh khác.

Ê-kíp phẫu thuật dành phút mặc niệm, tri ân người hiến tạng trước khi bắt đầu ca mổ. Ảnh: Bống Vũ

Đó là cuộc chạy đua với thời gian của hàng chục bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và điều phối viên. Mỗi phút trôi qua đều quyết định chất lượng của tạng hiến cũng như cơ hội sống của người nhận. Trong phòng mổ, các ê-kíp làm việc liên tục với sự phối hợp chặt chẽ. Ngoài hành lang bệnh viện, gia đình người hiến lặng lẽ tiễn biệt người thân bằng một nghĩa cử khiến sự mất mát không chỉ dừng lại ở nỗi đau, mà trở thành hy vọng cho nhiều cuộc đời khác. Ca hiến tạng cũng ghi thêm một dấu mốc trong hoạt động hiến, ghép tạng tại Việt Nam khi người hiến là một công dân nước ngoài tử vong trong thời gian du lịch tại Việt Nam, thể hiện tinh thần nhân văn vượt qua mọi khoảng cách về quốc tịch, ngôn ngữ và biên giới. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Những con số nổi bật về ghép tạng (đến ngày 29/7/2026) 171 trường hợp hiến tạng từ người chết não tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. 32 nguồn tạng được điều phối từ các cơ sở y tế khác. 607 ca ghép tạng từ nguồn hiến sau chết não. Trong đó có: 127 ca ghép tim. 166 ca ghép gan. 304 ca ghép thận. 10 ca ghép phổi. Bệnh viện đã làm chủ nhiều kỹ thuật ghép tạng phức tạp như ghép đồng thời tim - thận, ghép tim - gan, ghép gan Domino, đồng thời thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên tại Việt Nam. Nguồn: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (cập nhật đến ngày 29/7/2026). Khi món quà sự sống trở về trong một mái ấm

Hơn ba tháng sau ca ghép, tại ngôi nhà của gia đình ở Hà Nội, chị H, 41 tuổi, đã dần trở lại với nhịp sống bình thường. Trước khi được ghép thận, chị được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn 5. Cuộc sống gắn liền với bệnh viện, những lần điều trị kéo dài và nỗi lo bệnh tật khiến việc chăm sóc gia đình trở nên vô cùng khó khăn.

Ca ghép thận từ nguồn tạng hiến của nữ du khách người Anh đã mang đến cho chị một cơ hội mới. Trong căn nhà, hình ảnh người mẹ chuẩn bị bữa cơm, đưa con gái nhỏ đến trường, hướng dẫn con học bài hay lặng lẽ ngồi nghe con gái lớn chơi đàn piano đều là những khoảnh khắc rất đỗi bình dị. Nhưng chính sự bình dị ấy lại là minh chứng rõ nét nhất cho giá trị của hiến tạng.

Sau ca ghép thận thành công, chị H trở về với mái ấm, tiếp tục đồng hành cùng các con trong cuộc sống thường ngày.

Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Đó không còn là câu chuyện về một ca phẫu thuật thành công. Đó là câu chuyện của một người mẹ được tiếp tục đồng hành cùng các con trên hành trình trưởng thành; của một gia đình giữ lại được tiếng cười sau những tháng ngày thấp thỏm chờ đợi.

Phía sau cánh cửa phòng mổ là một cuộc sống đang được nối dài

Không chỉ chị Thu Hương, hai bệnh nhân khác được ghép gan và ghép thận từ cùng nguồn tạng hiến cũng đã có cơ hội bước sang một hành trình mới sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật.

Tập luyện thể dục hằng ngày giúp chị H từng bước phục hồi sức khỏe sau ca ghép thận.

Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Đối với những người làm công tác ghép tạng, thành công của một ca ghép không chỉ được tính bằng việc ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, mà còn được đo bằng chất lượng cuộc sống của người bệnh sau đó.

Với gia đình cô gái người Anh, chuyến du lịch đến Việt Nam đã khép lại bằng nỗi đau không gì bù đắp được. Nhưng chính quyết định hiến tạng của họ đã để lại một di sản đặc biệt - sự sống được tiếp nối trong những con người chưa từng quen biết.

Những nụ cười đã trở lại trong cuộc sống của người mẹ sau hành trình giành lại sự sống. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Chị H hướng dẫn con gái học bài. Trước khi được ghép thận, bệnh tật khiến chị hiếm khi có đủ sức khỏe để đồng hành cùng con trong việc học. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Người mẹ lại nắm tay con gái đến trường – điều bình dị nhưng từng là mong ước sau những năm tháng điều trị bệnh.

Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Hành trình của tạng hiến không kết thúc ở phòng mổ, mà tiếp tục trong từng bữa cơm gia đình, từng buổi đưa con đến trường, từng tiếng đàn vang lên trong một mái ấm đã tìm lại niềm vui sau những ngày tháng tưởng như chỉ còn hy vọng mong manh.

Từ nghĩa cử của một cô gái trẻ người Anh, nhiều cuộc đời đã được mở ra, và thông điệp về hiến mô, tạng sau chết não tiếp tục lan tỏa như một lời nhắc nhở rằng, ngay cả trong mất mát lớn nhất, con người vẫn có thể trao cho nhau món quà quý giá nhất – cơ hội được sống./.

Bài: Công Đạt; Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam – Bống Vũ

