Mối quan hệ sâu sắc của Việt Nam - Phillipines phản ánh cam kết đối với hòa bình khu vực

17/01/2026

Mối quan hệ song phương Việt Nam - Philippines đã được thúc đẩy đáng kể thông qua hợp tác ngày càng chặt chẽ, thực chất và bền vững trong các lĩnh vực chiến lược, kinh tế và lấy người dân làm trung tâm, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Meynardo Los Banos Montealegre khẳng định trong cuộc phỏng vấn mới đây với phóng viên TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp song phương Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 ở Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nhìn lại chặng đường phát triển quan hệ Việt Nam – Philippines trong hơn một thập kỷ qua, Đại sứ nêu bật những dấu mốc lớn hai bên đã đạt được đồng thời cũng chỉ ra những ưu tiên để hai bên thúc đẩy hợp tác song phương và hợp tác khu vực trong thời gian tới.

“Một trong những bước phát triển quan trọng nhất hai nước đã đạt được thời gian qua là tăng cường quan hệ hợp tác về an ninh, quốc phòng và hàng hải, điều này thể hiện rõ cam kết chung của hai nước đối với hòa bình, ổn định khu vực và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ”, Đại sứ nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Philippines tại Việt Nam Meynardo Los Banos Montealegre đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo ông Montealegre, những tiến triển này đạt được là nhờ những chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao thường xuyên của hai bên trong những năm qua, bởi chính những hoạt động đó đã giúp xây dựng lòng tin và đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, chín muồi hơn và cùng hướng tới tương lai. Song song với hợp tác an ninh, quan hệ kinh tế và giao lưu nhân dân của hai nước cũng phát triển theo hướng ngày càng thiết thực và rõ nét.

Kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng ổn định, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp, với mục tiêu chung đạt 10 tỷ USD trong thời gian tới. Quan hệ đầu tư cũng năng động hơn khi ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tìm kiếm cơ hội tại Philippines, trong khi các doanh nghiệp Philippines tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực kinh tế, hợp tác về giáo dục, văn hóa và du lịch đã góp phần đưa nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn.

Việt Nam - Philippines tăng cường giao lưu, hợp tác quốc phòng vì hòa bình chung của khu vực. Ảnh: TTXVN

Đại sứ nhấn mạnh tiềm năng lớn của hai nước trong việc tiếp tục thúc đẩy trao đổi sinh viên, giảng viên và hợp tác học thuật, qua đó tạo nền tảng vững chắc và bền vững cho sự phát triển lâu dài của quan hệ song phương.

Liên quan đến việc triển khai kế hoạch hành động giai đoạn 2025–2030, Đại sứ cho rằng chuyển đổi số đã trở thành yếu tố không thể thiếu để cả Philippines và Việt Nam duy trì năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng trong bối cảnh khu vực và toàn cầu ngày càng biến động.

Theo ông, chuyển đổi số không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đổi mới sáng tạo, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, kết nối và cung cấp dịch vụ công, trở thành động lực quan trọng cho phát triển dài hạn của cả hai quốc gia. Biến đổi khí hậu cũng là lĩnh vực hai nước cùng chia sẻ những mối quan tâm cấp bách.

Trong năm qua, cả Việt Nam và Philippines đều chịu tác động nặng nề của các cơn bão liên tiếp và hiện tượng thời tiết cực đoan, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Những thách thức chung này, theo Đại sứ, càng cho thấy tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác trong khoa học – công nghệ, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, gắn với giảm nhẹ rủi ro thiên tai và nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

Một số hoạt động giao lưu, hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Trong bối cảnh đó, Philippines nhận thấy tiềm năng to lớn trong việc thúc đẩy hợp tác với Việt Nam thông qua trao đổi chuyên môn, dữ liệu, chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn, cũng như triển khai các chương trình nâng cao năng lực và nghiên cứu chung. Hai bên có thể tiếp tục hợp tác chặt chẽ thông qua các chuyến thăm và trao đổi đoàn nhằm xây dựng những giải pháp thiết thực, hướng tới tương lai, góp phần bảo vệ tốt hơn nữa cộng đồng chung và thúc đẩy phát triển bền vững.

Trên bình diện khu vực, Đại sứ cho biết việc Philippines đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026 sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác với Việt Nam và các nước thành viên khác. Chủ đề của năm Chủ tịch “Cùng nhau định hướng tương lai” (Navigating Our Future, Together), thể hiện cam kết của Philippines trong việc dẫn dắt ASEAN với tinh thần đoàn kết, rõ ràng và mục tiêu chung, trong bối cảnh khu vực và thế giới đối mặt với nhiều thách thức phức tạp.

Hai nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông ngiệp. Ảnh: TTXVN

Trên cơ sở đó, Philippines xác định ba ưu tiên chiến lược gồm: Củng cố các trụ cột hòa bình và an ninh, xây dựng các hành lang thịnh vượng và thúc đẩy trao quyền cho người dân. Các ưu tiên đều hướng tới mang lại lợi ích thiết thực cho người dân ASEAN thông qua tăng cường ổn định khu vực, đẩy mạnh hội nhập kinh tế, thúc đẩy phát triển số và phát triển bền vững, cũng như mở rộng cơ hội tăng trưởng bao trùm trong toàn khu vực Đông Nam Á.

Ông Montealegre cho rằng các ưu tiên của Phillipines có sự tương đồng cao với định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn phát triển kinh tế mới và Philippines tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục là đối tác quan trọng, đồng hành cùng các nước ASEAN khác, nhằm đạt được những kết quả thực chất, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của khu vực.

Thành phố Đà Nẵng long trọng đón đoàn du khách Philippines, đoàn khách quốc tế đầu tiên đến tham quan di sản văn hóa thế giới phố cổ Hội An vào đầu năm 2026. Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN

Thông qua đối thoại thường xuyên và cùng nhau hành động, hợp tác ASEAN sẽ góp phần xây dựng một cộng đồng vững mạnh, bao trùm và sẵn sàng cho tương lai.

Nhìn lại nhiệm kỳ công tác của mình tại Việt Nam, Đại sứ cho rằng quan hệ song phương đạt được nhiều dấu mốc quan trọng. Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr. tới Hà Nội vào tháng 1/2024 là sự khẳng định tầm quan trọng mà Philippines dành cho quan hệ đối tác với Việt Nam.

Nhân dịp sắp kết thúc nhiệm kỳ, Đại sứ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, các bộ, ngành và đặc biệt là sự đón tiếp nồng hậu của nhân dân Việt Nam./.