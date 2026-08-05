Mộc mạc chợ quê Vị Thanh, Cần Thơ

05/08/2026

Sự mộc mạc làm nên nét độc đáo riêng cho chợ quê phường Vị Thanh, nơi giữ trọn hồn quê giữa lòng đô thị đang đổi thay.

Giữa lòng phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ nhộn nhịp, có một khu chợ quê mộc mạc, nơi hồn quê len lỏi giữa nhịp sống phố phường hiện đại. Chợ không đơn thuần là nơi mua bán, mà còn là không gian lưu giữ những ký ức thân thương của miền đồng bằng sông nước với cuộc sống đơn sơ, giản dị. Chính sự mộc mạc, chân thành đã làm nên nét độc đáo riêng cho chợ "chồm hổm" phường Vị Thanh, nơi không chỉ diễn ra hoạt động buôn bán mà còn gìn giữ trọn vẹn hồn quê giữa lòng đô thị đang ngày một đổi thay.

Khu chợ giữ trọn hồn quê giữa lòng đô thị đang đổi thay. Ảnh: Duy Khương - TTXVN