Mơ Show: Bước đi vững chắc của ngành công nghiệp văn hóa

17/06/2026

Vở diễn là sự kết tinh của tư duy sáng tạo, kỹ thuật chuyên sâu và công nghệ sân khấu hiện đại, minh chứng cho khát vọng đưa di sản truyền thống hòa vào dòng chảy kinh tế sáng tạo toàn cầu.

Sau 3 ngày công diễn phục vụ miễn phí tại Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh, vở nghệ thuật xiếc và múa rối "Mơ show" bắt đầu mở bán vé cho các suất diễn định kỳ vào Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, từ ngày 20/6 đến hết tháng 9/2026. Vở diễn là sự kết tinh của tư duy sáng tạo, kỹ thuật chuyên sâu và công nghệ sân khấu hiện đại, là minh chứng cho khát vọng đưa di sản truyền thống hòa vào dòng chảy kinh tế sáng tạo toàn cầu từ “bệ phóng” của một thiết chế văn hóa tầm vóc quốc tế.

Sự kết hợp giữa tài năng thiên bẩm của người nghệ sỹ với thời đại số và công nghệ tiên tiến đã tạo nên nghệ thuật độc đáo. Ảnh: Hữu Duyên - “Mơ show” không chỉ dừng lại ở một chương trình giải trí mà còn mang sứ mệnh khẳng định bước đi đầu tiên trong việc xây dựng nền công nghiệp văn hóa của TP. Hồ Chí Minh và cả nước. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

Rạp Phú Thọ không chỉ là một rạp xiếc đơn thuần, mà là một không gian biểu diễn đa năng, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật vô cùng khắt khe của nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

“Mơ show” và Rạp Phú Thọ là sản phẩm du lịch nghệ thuật chiến lược của TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN