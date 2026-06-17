Mơ Show: Bước đi vững chắc của ngành công nghiệp văn hóa
Vở diễn là sự kết tinh của tư duy sáng tạo, kỹ thuật chuyên sâu và công nghệ sân khấu hiện đại, minh chứng cho khát vọng đưa di sản truyền thống hòa vào dòng chảy kinh tế sáng tạo toàn cầu.
Sau 3 ngày công diễn phục vụ miễn phí tại Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh, vở nghệ thuật xiếc và múa rối "Mơ show" bắt đầu mở bán vé cho các suất diễn định kỳ vào Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, từ ngày 20/6 đến hết tháng 9/2026. Vở diễn là sự kết tinh của tư duy sáng tạo, kỹ thuật chuyên sâu và công nghệ sân khấu hiện đại, là minh chứng cho khát vọng đưa di sản truyền thống hòa vào dòng chảy kinh tế sáng tạo toàn cầu từ “bệ phóng” của một thiết chế văn hóa tầm vóc quốc tế.
Báo ảnh Việt Nam/TTXVN