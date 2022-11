Mở rộng và làm sâu sắc khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam- Đức

Mở rộng và làm sâu sắc khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam- Đức

16/11/2022

Chuyến thăm chính thức Việt Nam – điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Á kéo dài 5 ngày của Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kết thúc tốt đẹp. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển tích cực, ngày càng sâu rộng, hiệu quả và toàn diện.

Trong thời gian thăm Việt Nam, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có nhiều hoạt động quan trọng như: hội đàm, gặp gỡ báo chí, chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam - Đức, chiêu đãi chính thức.

Tiếp Thủ tướng Đức Olaf Scholz đến chào xã giao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, chuyến thăm là dấu mốc quan trọng của quan hệ hai nước, diễn ra sau hơn 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2011, khi hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp.

Chúc mừng những thành tựu ấn tượng của Việt Nam trong phát triển đất nước, Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định, Đức coi trọng quan hệ đối tác chiến lược Đức - Việt Nam, cũng như coi trọng vai trò, vị thế quốc tế của Việt Nam, trong đó có vai trò của Việt Nam tại ASEAN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đức Olaf Scholz trên bục danh dự, nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Tại hội đàm, hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng về những phát triển tích cực trong quan hệ hai nước, mặc dù chịu tác động của đại dịch. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì tiếp xúc thường xuyên, đầu tư - thương mại tăng trưởng mạnh mẽ. Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức ở Đông Nam Á... Ngay trước và trong thời gian chuyến thăm của Thủ tướng Đức, các cơ quan hai bên đã ký 3 văn kiện hợp tác về quốc phòng, chuyển đổi năng lượng và lao động, đào tạo nghề, cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của cả hai nước mở rộng và làm sâu sắc khuôn khổ Đối tác chiến lược.



Hai nhà Lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp hai nước tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).



Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Quốc hội Đức sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); khuyến khích các doanh nghiệp Đức đầu tư mới và mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Đức có thế mạnh như chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng chiến lược; thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" đối với thủy sản Việt Nam; tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông thủy sản của Việt Nam vào thị trường Đức.

Hai Thủ tướng đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm, khẳng định hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế, nhất là thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với Đức và EU cũng như hợp tác trong khuôn khổ ASEM, Liên hợp quốc…; tái khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Sau đó, hai Thủ tướng đã có cuộc gặp gỡ báo chí chung và đồng chủ trì Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam - Đức. Gợi mở một số nội dung hợp tác cho doanh nghiệp hai nước, Thủ tướng Đức đề cập đến những điều kiện thuận lợi có sẵn của Việt Nam như những chuẩn mực kinh tế, giao thông vận tải...; bày tỏ tin tưởng, từ hội nghị bàn tròn này, doanh nghiệp hai nước sẽ tìm được cơ hội đầu tư, kinh doanh, cùng bắt tay nhau hợp tác kinh tế để hai nước cùng phát triển.

Bên lề chuyến thăm, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm đền Ngọc Sơn (quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội), tìm hiểu về lịch sử đền Ngọc Sơn cũng như về Hồ Gươm. Tại đây, Thủ tướng Đức được một thầy đồ tặng bức thư pháp với dòng chữ: “Hòa bình, hữu nghị cùng phát triển”. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đến thăm Phòng tranh Thăng Long Gallery tại số 41 phố Hàng Gai, Hà Nội; thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật của những họa sĩ nổi tiếng và họa sĩ trẻ tài năng Việt Nam./.

Bài: VNP tổng hợp Ảnh: TTXVN