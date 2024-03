Mãn nhãn Giải vô địch thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike World Championship

25/03/2024

Sau 2 ngày tranh tài diễn ra đầy kịch tính, Giải đua mô tô nước thế giới 2024 (UIM-ABP Aquabike World Championship) – chặng đua Grand Prix of Binh Dinh, đã lựa chọn được những gương mặt vận động viên xuất sắc nhất để vinh danh tại đầm Thị Nại (tp.Quy Nhơn, Bình Định).

Lần đầu tiên Việt Nam có tên trên bản đồ các bộ môn thi đấu tốc độ, mạo hiểm trên nước như đua thuyền máy, đua mô tô nước. Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trở thành đơn vị chủ nhà trong 5 năm liên tiếp tổ chức Giải đua thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike World Championship. Thành phố Quy Nhơn cũng là điểm đến đầu tiên của mùa giải 2024.

Với diện tích mặt nước 5.000 héc-ta, bề rộng gần 4km, đây được cho là địa điểm lý tưởng cho giải đấu đua cần đến tốc độ, chuẩn xác như mô tô nước, thuyền máy công thức 1.

Ông Trần Việt Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bình Định F1 ( đơn vị đăng cai tổ chức giải đấu tại Việt Nam ) chia sẻ: ‘’ Giải đấu không chỉ quảng bá hình ảnh con người, văn hóa của Bình Định và đất nước ra bạn bè quốc tế, mà còn lại cơ hội tạo ra công ăn việc làm cho người lao động, mở rộng sản xuất các ngành hàng phục vụ cho giải đấu, hay những người hâm mộ bộ môn thể thao này. Việc đầu tư này còn khởi xướng để các doanh nghiệp địa phương chung tay, xây dựng ngành kinh tế thể thao cho tỉnh Bình Định.’’

Để đảm bảo các kĩ thuật viên các đội sẽ phải kiểm tra rất kĩ lưỡng những chiếc mô tô trước khi đem xuống chạy thử đường đua. Ảnh: Khánh Long

Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship năm nay có sự tham gia của 55 vận động viên đến từ 26 quốc gia trên thế giới đã tham gia các lượt đua mô tô 2 và 3 ở các hạng mục Ski Ladies và Ski Division, lượt đua mô tô 2 ở hạng mục Runabout và Freestyle. Tại đầm Thị Nại, các tay đua đã cống hiến cho khán giả những màn trình diễn vô cùng đặc sắc và đầy gây cấn. Các đội thi đấu đã thiết lập những kỷ lục mới, mang về những phần thưởng xứng đáng và sự ngưỡng mộ từ khán giả Việt Nam, cũng như cộng đồng yêu thích bộ môn thể thao mạo hiểm mô tô nước quốc tế.

Tình huống ôm cua đẹp mắt khiến khán giả vô cùng thích thú trong chặng đua. Ảnh: BTC

Ông Raimondo di San Germano, Giám đốc điều hành Aquabike Promotion cho biết: ‘’Khi mà chúng tôi công bố Việt Nam là một trong những điểm đến mới thì mọi người bắt đầu đổ xô vào đăng ký. Đây là một trong những chiến lược mà chúng tôi có mục đích ngoài việc phát triển bộ môn này tại châu Á thì cũng muốn phát triển tại Việt Nam, muốn quảng bá địa điểm Bình Định – Việt Nam đến bà bè thế giới.’’

Vòng đua phân hạng Ski Ladies GP1 dành cho các vận động viên đua nữ. Ảnh: Khánh Long

Trong 2 ngày của sự kiện đầy kịch tính, Giải vô địch thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike World Championship tại thành phố Quy Nhơn đã khép lại với những kết quả ấn tượng, đồng thời lưu lại dấu ấn khó quên trong lòng khán giả hâm mộ thể thao dưới nước.

Sau chặng đua Grand Prix of Binh Dinh, Giải vô địch thế giới mô-tô nước UIM-ABP World Championship sẽ tiếp tục hành trình tìm ngôi vương trong năm 2024 tại các địa điểm: EUROPE (31/5 - 2/6); Grand Prix of Italy (21/6-23/6); EUROPE (1/7 - 4/7); Grand Prix of Indonesia (23/11 - 24/11)./.

Lễ trao giải dành cho các vận động viên nam/nữ có thành tích tốt nhất. Ảnh: BTC