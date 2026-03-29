Mai Châu: Điểm đến hấp dẫn của Việt Nam 2026

29/03/2026





Lần thứ hai liên tiếp trong vòng chưa đầy một năm, Mai Châu, một viên ngọc bích ẩn mình tại tỉnh Phú Thọ, đã tái khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hiếu khách và hấp dẫn nhất Việt Nam. Theo kết quả Giải thưởng Traveller Review Awards 2026 mới nhất do Booking.com công bố, Mai Châu đã xuất sắc giành vị trí thứ hai trong danh sách những điểm đến thân thiện nhất cả nước. Đây không chỉ là sự ghi nhận về cảnh quan thiên nhiên tuyệt mỹ mà còn là minh chứng cho sự chân thành, nồng hậu của con người nơi đây, thu hút du khách từ khắp mọi miền.



Giải thưởng Traveller Review Awards, dựa trên hơn 370 triệu đánh giá xác thực từ du khách toàn cầu, là thước đo uy tín về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm du lịch. Việc Mai Châu liên tục được vinh danh cho thấy sức hút của nơi đây không chỉ là nhất thời mà đã được xây dựng trên nền tảng vững chắc.

Mai Châu sở hữu một vẻ đẹp non nước hữu tình mà khó nơi nào sánh kịp. Những dãy núi trùng điệp bao quanh thung lũng xanh mướt, những cánh đồng lúa trải dài tít tắp tạo nên một bức tranh phong cảnh yên bình, thanh thoát. Đây là yếu tố đầu tiên thu hút du khách, đặc biệt là những người muốn tìm kiếm sự thoát ly khỏi nhịp sống đô thị ồn ào, tìm về với thiên nhiên hoang sơ và trong lành.



Bên cạnh cảnh quan, văn hóa dân tộc Thái tại Mai Châu là một điểm nhấn quan trọng. Những ngôi nhà sàn truyền thống, trang phục rực rỡ sắc màu, điệu múa xòe uyển chuyển và các lễ hội đậm đà bản sắc dân tộc đã tạo nên một nét quyến rũ riêng biệt. Du khách đến Mai Châu không chỉ để ngắm cảnh mà còn để khám phá, trải nghiệm và thấu hiểu một nền văn hóa đặc sắc, khác biệt.

Yếu tố quyết định sự thành công của Mai Châu trong giải thưởng này chính là tinh thần hiếu khách của người dân địa phương. Sự chân thành, nồng hậu trong cách đón tiếp, chia sẻ văn hóa và cuộc sống hàng ngày với du khách đã để lại ấn tượng sâu sắc, khiến du khách cảm thấy như đang ở nhà. Điều này không chỉ tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ mà còn khuyến khích du khách quay trở lại.



Để hiểu rõ hơn về sự phát triển và yếu tố làm nên sức hút của Mai Châu, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với một số người dân địa phương và những người hoạt động trong ngành du lịch.Ông Lò Văn Sỹ, Chủ một Homestay tại Bản Lác:"Chúng tôi rất vui mừng và tự hào khi Mai Châu lại được vinh danh. Đối với chúng tôi, làm du lịch không chỉ là kinh doanh mà còn là cách để giới thiệu, giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc mình. Chúng tôi luôn cố gắng mang đến cho du khách những trải nghiệm chân thực nhất, từ bữa ăn trên sàn nhà, điệu múa xòe, đến việc cùng nhau làm nương rẫy. Sự thân thiện và chân thành là điều chúng tôi luôn tâm niệm."

"Đây là lần thứ ba tôi quay lại Mai Châu. Mỗi lần đến, tôi đều cảm nhận được sự ấm áp và gần gũi lạ kỳ. Người dân ở đây không những có nụ cười tươi tắn mà còn sẵn sàng chia sẻ mọi thứ về cuộc sống của họ. Không khí ở đây rất trong lành, cảnh vật thì đẹp như tranh vẽ. Tôi cảm thấy Mai Châu thực sự là một nơi để 'chữa lành' tâm hồn." Bà Hà Thị Mai, một du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét.



Giám đốc quốc gia Booking.com tại Việt Nam Branavan Aruljothi chia sẻ: "Một điểm đến được 'định nghĩa' không chỉ bằng cảnh quan thiên nhiên hay di sản văn hóa mà còn bởi sự chân thành của con người nơi đó". Dù là người chủ nhà đang gìn giữ từng nếp nhà cổ kính ở Hội An hay cộng đồng địa phương ở Hà Giang và Mai Châu đang giang tay đón khách vào cuộc sống thường ngày của mình, chính họ mới là những người tạo nên những trải nghiệm mà du khách nhớ mãi kể cả khi hành trình của họ đã khép lại",

Việc Mai Châu liên tục được công nhận bởi các giải thưởng quốc tế uy tín như Traveller Review Awards của Booking.com là một tín hiệu đáng mừng, không chỉ cho địa phương mà còn cho toàn ngành du lịch Việt Nam.

Mai Châu đã chứng minh rằng du lịch phát triển dựa trên việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, thiên nhiên bản địa là hướng đi đúng đắn và bền vững. Thay vì chạy theo các mô hình du lịch đại trà, Mai Châu đã chọn cách khai thác thế mạnh sẵn có, tập trung vào du lịch cộng đồng, trải nghiệm và sự tương tác chân thành giữa du khách và người dân.

Sự ghi nhận này không chỉ mang lại danh tiếng mà còn hứa hẹn thu hút thêm nhiều du khách, từ đó tạo thêm cơ hội việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương. Nó khuyến khích người dân tiếp tục gìn giữ văn hóa, cảnh quan, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Với vị trí thứ hai trong danh sách các điểm đến thân thiện nhất Việt Nam năm 2026, Mai Châu đã khẳng định được sức hút độc đáo và bền vững của mình. Sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa giàu bản sắc và tinh thần hiếu khách nồng hậu đã biến nơi đây trở thành một điểm đến lý tưởng, hứa hẹn sẽ tiếp tục thu hút du khách trong và ngoài nước trong những năm tới. Đây là minh chứng cho thấy, đôi khi, những giá trị chân thực và mộc mạc lại chính là sức mạnh lớn nhất./.