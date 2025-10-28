Lũ lên nhanh, Hội An chìm trong biển nước

28/10/2025

Những ngày qua, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa to và rất to. Nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Hoài ở phố cổ Hội An lên nhanh gây ngập lụt trên diện rộng.

Hội An mênh mông trong biển nước. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Chiều 26/10, tại phố cổ Hội An, nước từ sông Hoài dâng cao tràn lên đường Bạch Đằng, đến nữa đêm nước đã dâng cao hơn 1m khiến nhiều nhà cửa ven sông bị ngập nặng.

Lực lượng chức năng sẵn sàng ứng trực giúp người dân và du khách tránh lũ. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Sang đến ngày 27/10, lũ ở Hội An tiếp tục lên nhanh gây ngập hầu hết các tuyến đường ở trung tâm phố cổ. Theo quan sát của phóng viên, trưa 27/10, toàn bộ tuyến đường Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học ở bên này bờ sông Hoài cũng như tuyến đường Nguyễn Phúc Chu ở bên kia sông đã ngập rất sâu khiến cho người dân phải đóng cửa nhà và hàng quán để di tản đi nơi khác tránh lũ.

Nước lũ mênh mông trước cửa Hội quán Quảng Đông. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Các con hẻm và tuyến đường ngang nối từ khu vực trung tâm phố cổ ra phía bờ sông Hoài như Châu Thượng Văn, Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ, Trần Quý Cáp… cũng đều bị ngập sâu.

Nước ngập nhiều tuyến đường và ngập cả quán xá, nhà cửa của dân. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Nước lên nhanh nên chỉ trong vòng hơn hai tiếng đồng hồ, tức vào khoảng 4 giờ chiều, tuyến đường Trần Phú nối từ Chùa Cầu đến chợ Hội An cũng bắt đầu ngập.

Nhiều tấm biển cảnh báo được dựng lên trên các tuyến đường. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Nhiều người dân ở Hội An cho biết lũ đợt này lên nhanh và gây ngập sâu. Đây cũng là trận lụt lớn nhất trong vòng vài năm trở lại đây.

Mặc dù nước lên nhanh nhưng người dân vẫn bình tĩnh ứng phó, bởi đối với họ việc đối mặt với việc bị ngập lụt dường như đã là chuyện quen thuộc hằng năm ở phố Hội.

Đây là trận lụt lớn nhất trong vòng vài năm trở lại đây ở Hội An. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Trước tình hình nước lũ lên nhanh, chính quyền và lực lượng chức năng phường Hội An đã nhanh chóng tiến hành sơ tán người dân và du khách ở các vùng ngập sâu đến nơi an toàn, đồng thời chốt chặn, đặt biển cảnh báo và khuyến cáo du khách không nên tự ý đến các khu vực có đặt biển cấm vì có thể nguy hiểm.

Có một Hội An đầy mới lạ trong mùa lũ. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Việc lũ lụt khiến Hội An chìm trong biển nước ít nhiều gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân, nhưng do đã quen với tình hình lũ lụt hàng năm nên trừ những nơi ngập sâu, còn lại những nơi khác ở phố cổ mọi hoạt động kinh doanh, buôn bán vẫn diễn ra bình thường.

Những con hẻm và những con đường mênh mông nước. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Thậm chí hình ảnh một Hội An cổ kính mênh mông trong biển nước còn đem đến cho du khách, kể cả du khách nước ngoài những cảm giác khác lạ. Nhiều người còn không thấy đó là sự bất tiện hoặc phiền hà mà thậm chí còn xem đây là cơ hội để được trải nghiệm, khám phá một hình ảnh phố cổ Hội An đầy mới lạ và độc đáo trong mùa lũ. Vì vậy, bất chấp trời mưa và nước lớn, nhiều du khách vẫn ra đường lội nước đi chơi, khám phá và chụp ảnh Hội An mùa nước lũ./.

Hội An những ngày nước nổi dường như có sức hấp dẫn riêng đối với du khách. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam