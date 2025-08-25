Lớp học “lên sóng” bán hàng ở Phượng Dực

25/08/2025

6 giờ 30 sáng thứ Bảy, Hà Nội oi nồng như chảo lửa giữa đợt nắng đỉnh điểm. Trên Quốc lộ 21C, nắng trắng rát bỏng mặt đường. Từ căn nhà nhỏ cuối làng Lưu Thượng, chị Nguyễn Thị Thiếc, 51 tuổi, cùng con trai vượt hơn 6 km đến Nhà văn hóa xã Phượng Dực, tham gia lớp học livestream bán hàng dành cho Hội Phụ nữ do UBND xã tổ chức.

Hơn 50 thành viên Hội phụ nữ xã Phượng Dực tham gia học lớp học livestream bán hàng.

Học viên cùng người hướng dẫn thực hành chụp mẫu ảnh sản phẩm.

Với người dân vùng đất “trăm nghề” ở Phú Xuyên, bán hàng qua mạng thu về tiền tỉ đã không còn xa lạ. Chỉ trong thời gian ngắn, những thay đổi vượt bậc đã diễn ra: doanh thu thương mại điện tử của toàn huyện tăng vọt từ 147 tỉ đồng năm 2022 lên hơn 1.100 tỉ đồng năm 2024. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025, con số này đã cán mốc 4.000 tỉ đồng.

Trong giờ thực hành quay video, học viên bày sản phẩm ra bàn và tìm góc quay hợp lý.

Những con số “không tưởng” ấy là kết quả của những quyết định đúng đắn của lãnh đạo địa phương từ hơn 2 năm trước: coi thương mại điện tử là chìa khóa phát triển kinh tế làng nghề. Từ cuối năm 2023, các lớp tập huấn dạy cách bán hàng trên mạng được duy trì đều đặn vào mỗi thứ Bảy, đào tạo hơn 4.500 người. Ngay cả trong thời điểm sáp nhập xã và chuyển đổi mô hình tổ chức chính quyền, các lớp học vẫn tiếp tục được duy trì và mở rộng. Riêng tại xã Phượng Dực, chỉ trong một tháng gần đây, đã có đến 4 lớp liên tiếp được tổ chức.

Sau phần khai mạc chỉ vỏn vẹn 2 phút, buổi sáng dành trọn cho lý thuyết và thực hành chụp ảnh, quay phim sản phẩm. Chuyên gia Đỗ Văn Việt – người được chính quyền xã mời giảng dạy – trình chiếu những slide ngắn gọn dạy các kỹ thuật như “Ảnh sản phẩm phải đủ sáng”, “Dùng Capcut chỉnh sửa ảnh, clip”, rồi yêu cầu học viên thực hành ngay trên điện thoại. Từng thao tác của các học viên được người dạy kiểm tra và góp ý trực tiếp, tạo không khí vừa nghiêm túc vừa thân mật.

Trong lớp học, nhiều phụ nữ lớn tuổi, ban đầu còn e dè với mạng xã hội và gần như chưa biết nhiều đến những khái niệm như AI, nhưng sau khóa học đã tự tin làm chủ smartphone, ứng dụng chỉnh sửa video, thậm chí sử dụng công cụ AI để tạo hình ảnh sản phẩm hấp dẫn. Niềm tin ấy hiện rõ trong những cử chỉ tự nhiên, tiếng cười và cả sự hào hứng khi họ khám phá cái mới.

Các học viên cùng luyện tập cách cầm sản phẩm để livestream cho đẹp.

2 giờ chiều, các học viên “tập diễn” livestream. Từng người cầm điện thoại giới thiệu sản phẩm của mình, trong tiếng góp ý đan xen của “cô giáo” Vũ Kim Oanh: “Cười tươi hơn… nói tự nhiên… giữ giọng quê mình, đấy cũng là lợi thế… ngắn gọn thôi, người xem chỉ dành 30 giây”. Sau vài lượt tập, ai cũng bớt căng thẳng, lời nói trở nên mạch lạc.

Khi mọi người đã quen, lớp bước vào phần “thử lửa” thực sự: livestream bán hàng trực tiếp trên fanpage chính thức của UBND xã với tổng cộng gần 200.000 người theo dõi.

Tiếng đếm “3, 2, 1… lên sóng” vang lên, hình ảnh học viên và sản phẩm của họ lập tức xuất hiện trước hàng trăm người xem. Khung bình luận sôi động với những câu hỏi, lời chào, và cả sự xuất hiện của tài khoản lãnh đạo xã.

Để phiên live thêm “nóng”, giảng viên yêu cầu hơn 50 học viên đồng loạt tương tác, chia sẻ, đặt câu hỏi, khiến lượt xem và bình luận tăng vọt. Ngay trong lần đầu lên sóng, chị Thiếc đã bán được những giỏ mây đan – sản phẩm truyền thống vốn nằm im ở chợ quê, nay được khách tận phương xa chốt đơn.

Các học viên hào hứng cùng tập cho màn kết của mỗi phiên livestream.

“Quý nhất hôm nay không phải là bán được bao nhiêu, mà là tôi biết mình làm được. Ngày mai, tôi và con trai sẽ lập tài khoản, quyết đạt 1.000 người theo dõi sớm nhất để đủ điều kiện mở gian hàng trên TikTok,” chị Thiếc rạng rỡ chia sẻ.

Phiên livestream kết thúc, nhưng không khí đặc biệt của lớp học vẫn còn đọng lại. Câu chuyện ở Phượng Dực cho thấy khi cán bộ quyết tâm, người dân đồng lòng, những đổi thay tưởng chừng xa vời hoàn toàn có thể trở thành hiện thực./.

Thực hiện: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

