Lớp học đặc biệt gìn giữ chữ Hán Nôm ở vùng đất Tổ

21/01/2026

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong gian phòng nhỏ ở miếu Trúc Lâm (thôn Trúc Lâm, xã Thổ Tang, Phú Thọ) có một lớp học chữ Hán Nôm đặc biệt với hơn 20 học viên là các cụ cao niên. Từ một lớp học “0 đồng” giản dị dưới mái miếu làng, phong trào học chữ Hán Nôm ở xã Thổ Tang đã và đang góp phần khơi dậy ý thức gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng. Những con chữ tưởng chừng xa xưa nay được nối tiếp bằng tâm huyết của các thế hệ, trở thành sợi dây gắn kết quá khứ với hiện tại. Mô hình lớp học Hán Nôm ở Thổ Tang không chỉ mang ý nghĩa giáo dục, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần hiếu học, lòng trân trọng di sản văn hóa của người dân vùng đất Tổ, góp phần làm giàu thêm đời sống tinh thần và bồi đắp nền tảng văn hóa bền vững cho cộng đồng địa phương.

Những buổi học không chỉ là thời gian học chữ, mà còn là nơi người cao tuổi gặp gỡ, trao đổi với nhau về những kiến thức đã được học. Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN

