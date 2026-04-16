Long Điền Sơn - “ốc đảo xanh” giữa lòng Tây Ninh

16/04/2026

Nhắc đến Tây Ninh, nhiều người nghĩ ngay đến Núi Bà Đen - “Nóc nhà Nam Bộ”, điểm đến tâm linh và khám phá nổi tiếng bậc nhất khu vực. Thế nhưng, chỉ cách đó khoảng 3km, một không gian sinh thái xanh mát đang trở thành điểm hẹn “cực hot” của giới trẻ và các gia đình trong những ngày hè nắng nóng: Khu du lịch Long Điền Sơn (phường Bình Minh).

Toàn cảnh Khu du lịch sinh thái Long Điền Sơn với không gian xanh mát, hữu tình ở phường Bình Minh chỉ cách núi Bà Đen khoảng 3km. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Với tổng diện tích khoảng 27 ha, Long Điền Sơn được hình thành từ vùng đất ruộng kém hiệu quả canh tác. Từ ý tưởng cải tạo táo bạo của Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Nung, nơi đây đã được “thay da đổi thịt” thành một khu du lịch sinh thái phủ xanh cây trái. Những vườn cây ăn quả, thảm cỏ rộng và dòng suối tự nhiên bao quanh tạo nên bức tranh hài hòa, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa - tinh thần và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

KDL Long Điền Sơn với tổng diện tích 27 ha được cải tạo từ một khu ruộng và đầm sình lầy thành một nơi vui chơi giải trí nổi tiếng ở Tây Ninh. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Được ví như “ốc đảo xanh” của Tây Ninh, Long Điền Sơn gây ấn tượng bởi không gian ngập tràn cây cối, thiết kế uốn lượn mềm mại cùng hệ thống hồ nước nhân tạo độc đáo. Giữa thiên nhiên trong lành, du khách có thể tạm gác lại những bộn bề thường nhật để tận hưởng cảm giác thư thái, hòa mình vào phong cảnh non nước hữu tình.

Nhờ vị trí thuận lợi, cách biên giới Campuchia khoảng 40km, Long Điền Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn không chỉ với du khách trong và ngoài tỉnh mà còn thu hút nhiều du khách từ nước bạn Campuchia. Không gian được bài trí đậm hơi thở thiên nhiên, kết hợp đa dạng loại hình vui chơi giải trí, phù hợp cho mọi lứa tuổi.

Du khách trải nghiệm các trò chơi xe đạp nước ở Long Điền Sơn. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Tại đây, du khách có thể thư giãn khi chèo thuyền trên hồ Thiên Nga, đạp vịt, đạp xe nước ngắm cảnh và trò chuyện giữa mặt hồ mát lành. Khu trò chơi giải trí sôi động với rồng bay, đĩa bay, đu quay dây, tàu lượn siêu tốc, mô hình xe đua F1… mang đến những trải nghiệm đầy hứng khởi. Bên cạnh đó là khu cảm giác mạnh, mô phỏng “18 tầng địa ngục” sống động và rạp chiếu phim 5D hiện đại.

Toàn cảnh khu công viên nước mát mẽ tại Long Điền Sơn, mùa hè rất được du khách ưa thích làm nơi vui chơi, giải nóng.

Điểm nhấn không thể bỏ qua là Công viên nước - nơi du khách có thể hòa mình vào làn nước xanh mát, vui đùa cùng sóng nhân tạo hay thử thách bản thân với các máng trượt nhiều màu sắc từ độ cao ấn tượng. Đây là lựa chọn lý tưởng để “giải nhiệt” trong những ngày hè oi bức.

Trong hành trình trải nghiệm, chúng tôi gặp nhóm 12 bạn trẻ đến từ tỉnh Svay Rieng (Campuchia). Được biết, sau khi tham khảo thông tin trên mạng, nhóm bạn trẻ này đã quyết định chọn Tây Ninh cho chuyến dã ngoại cuối tuần. Sau khi chinh phục đỉnh Núi Bà Đen, viếng chùa cầu bình an, các bạn tiếp tục ghé Long Điền Sơn để vui chơi thỏa thích và tận hưởng không khí sôi động của ngày hè.

Khu “sóng biển nhân tạo” thu hút đông du khách đến tắm và vui chơi vào dịp hè nóng bức. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Với sự kết hợp hài hòa giữa sinh thái và giải trí hiện đại, Long Điền Sơn đang dần khẳng định vị thế là một trong những điểm vui chơi hấp dẫn của du lịch Tây Ninh - nơi mang lại cho du khách những phút giây thư giãn trọn vẹn và trải nghiệm đáng nhớ./.

Bài: Sơn Nghĩa - Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam



