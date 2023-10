Long An thúc đẩy xây dựng nông thôn mới

12/10/2023

Tỉnh Long An nằm ở cửa ngõ vùng kinh tế năng động Đông Nam Bộ nối với đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hiện còn có tiềm năng lớn để phát triển toàn diện về kinh tế.

Quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới cho đến nay đã giúp tỉnh Long An gặt hái được những thành quả tích cực, đặc biệt là diện mạo cơ sở hạ tầng và nông nghiệp nông thôn ngày một cải tiến về chất lượng, góp phần lớn trong việc nâng cao đời sống, kinh tế người dân, mang lại sự hứng khởi, sức sống mới cho vùng đất cửa ngõ phía Tây Nam bộ.

Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, “bộ mặt” nông thôn của tỉnh Long An hầu hết đều khang trang, sạch đẹp, từ các tuyến đường chính, huyết mạch cho đến các tuyến đường nội bộ đều được bê tông hóa nhằm góp phần tạo sự thuận tiện trong nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa nông nghiệp của người dân. Đường giao thông trên địa bàn xã được nâng cấp, mở rộng liên hoàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển và trao đổi hàng hóa. Trường, trạm, điện, nước sạch… được đầu tư đạt chuẩn quốc gia. Anh Lê Minh Tú (ngụ xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa) cảm nhận: “Nếu như vài năm trước việc đi lại còn nhiều khó khăn do đường sá còn nhiều hạn chế, hệ thống giao thông vận tải chưa đa dạng thì bây giờ, từ các tuyến đường chính, đường liên xã, liên ấp cho đến các tuyến đường nội bộ từ nhà ra hẻm, ra đường lớn đều được bê tông hóa chắc chắn. Hệ thống vận tải công cộng và tư nhân phát triển đã giúp cho người dân có thêm nhiều lựa chọn tối ưu và thời gian đi từ nhà lên TP.HCM được rút ngắn rất nhiều, rất tiện lợi. Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần người dân được nâng lên gấp nhiều lần so với trước đây”.

Mô hình sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP ở huyện Châu Thành.

Với cách triển khai hợp lý, đồng bộ, thời gian qua, việc thực hiện đa dạng các giải pháp, vai trò chủ thể của người dân được phát huy một cách thực chất, góp phần đưa xây dựng nông thôn mới của Long An trở thành phong trào sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Bên cạnh đó, chương trình xây dựng nông thôn mới đang kéo đời sống người dân nông thôn tiến sát với thành thị. Đặc biệt, Long An chú trọng tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, giúp gười dân lựa chọn đầu tư những cây trồng, vật nuôi chủ lực theo hướng giảm giá thành, gắn sản xuất với tiêu thụ, nâng cao chất lượng, giá trị nông sản thông qua việc ứng dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao và sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Huyện Cần Giuộc hiện có nhiều hợp tác xã trồng rau an toàn,

đáp ứng được yêu cầu cung cấp rau sạch cho thị trường các tỉnh thành Nam Bộ.

Nếu như 5 năm trước đây, chúng tôi ghé tham quan mô hình trồng rau sạch – rau an toàn tại các Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp sản xuất Thương Mại – Dịch vụ Phước Thịnh (huyện Cần Giuộc), HTX Rau an toàn Phước Hòa (huyện Cần Đước) đã là những HTX vững mạnh, chất lượng trong hoạt động sản xuất – chế biến rau – củ - quả theo hướng an toàn, chất lượng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và sơ chế thì đến nay, những đơn vị này càng phát huy mạnh mẽ tiềm lực của mình cùng với sự định hướng của Nhà nước trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, HTX Phước Hòa còn mở rộng quy mô về diện tích sản xuất và chất lượng sản phẩm khi hiện nay có tới 41 chủng loại rau, quả đạt tiêu chuẩn VietGAp, được Ban An toàn thực phẩm TP.HCM và Long An công nhận và sản phẩm của HTX đạt chuỗi an toàn thực phẩm, có mặt ở nhiều siêu thị, đơn vị bán lẻ khu vực phía Nam. Điều này đã góp phần rất lớn cải thiện và nâng cao đời sống nhà nông, tiếp tục gắn bó và phát huy nghề nông nghiệp “trồng rau” đặc trưng và nổi tiếng của địa phương.

Lúa gạo vẫn là sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Long An.

Với sự đồng lòng và tham gia tích cực của lãnh đạo và nhân dân, Long An kỳ vọng sẽ tiếp tục thực hiện thành công các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới đã đề ra, với mong muốn góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy đời sống người dân ngày càng được nâng lên, diện mạo nông thôn ngày thêm khởi sắc, góp phần vào sự thành công chung của chương trình xây dựng nông thôn mới của Quốc gia./.

Toàn tỉnh hiện có 121/161 xã đạt chuẩn nông thôn mới, (chiếm 75,2% số xã toàn tỉnh), đạt 85,2% so với kế hoạch giai đoạn 2021-2025; 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 52,6% so với kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Dự kiến trong năm 2023, Long An sẽ có thêm 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tính tổng đến hết năm 2023 sẽ có 127/161 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 78,9% xã đạt chuẩn và thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. (Dẫn theo Báo cáo của UBND tỉnh Long An)

Bài: Sơn Nghĩa - Ảnh: Nguyễn Luân/ Báo ảnh Việt Nam