Linh vật trên di sản Huế - biểu tượng mỹ thuật cung đình triều Nguyễn

15/07/2026

Trên mái và mặt trước điện Kiến Trung, Đại Nội Huế có nhiều linh vật rồng tinh xảo, biểu trưng quyền lực tối cao và sự thịnh vượng. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN



Hệ thống linh vật trên di sản Huế là biểu tượng đỉnh cao của mỹ thuật cung đình triều Nguyễn, mang ý nghĩa quyền lực, tâm linh và văn hóa sâu sắc.

Những linh vật này xuất hiện dày đặc từ mái cung điện, bình phong, bậc thềm cho đến các bảo vật quốc gia tại Quần thể Di tích Cố đô Huế. Trong đó, nhóm tứ linh gồm: Long (rồng) – lân (kỳ lân) – quy (rùa) – phụng (chim phượng) là bộ bốn linh vật cao quý nhất, tượng trưng cho uy quyền hoàng gia và sự thái bình thịnh trị.