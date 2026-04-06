Linh hoạt các giải pháp đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số
Nắm bắt "cơ" trong "nguy"
Khảo sát hơn 200 doanh nghiệp của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) 2 tuần cuối tháng 3/2026 cho thấy, gần 65% doanh nghiệp đang chịu ảnh hưởng bởi giá nhiên liệu tăng, tác động trực tiếp vào các quy trình vận tải, xuất nhập khẩu, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và chuỗi cung ứng quốc tế, đặt ra các yêu cầu cấp bách phải tái cơ cấu, cắt giảm nguồn lực và linh hoạt các giải pháp ứng phó, bình ổn đầu vào, đầu ra thị trường...
Hàng không, du lịch Việt Nam là những ngành kinh tế tuần hoàn của nhiều lĩnh vực khác nhau, từ lữ hành, lưu trú, thương mại, vận tải, logistics, ẩm thực, xuất nhập khẩu, bất động sản… và luôn được kỳ vọng hỗ trợ cho tăng trưởng. Trong tình thế nguồn cung đầu vào nhiên liệu đang tăng cao và khan hiếm do ảnh hưởng bởi chiến sự Trung Đông, các ngành này đang đứng trước thách thức lớn. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vietravel, cần nhận thấy đây là cơ hội để ngành Du lịch Việt Nam bứt tốc cạnh tranh thu hút dòng khách từ những thị trường lớn.
Doanh nghiệp đang khó khăn do hầu hết khách đến từ thị trường châu Âu, Việt kiều đã dừng tour, trong khi kế hoạch phụ thu của các hãng hàng không hiện chưa rõ ràng trước cao điểm hè 2026, khiến các công ty lữ hành bị động trong tổ chức tour. Song, giai đoạn này là thời cơ không thể bỏ lỡ. Châu Á hiện đã thành trung tâm mới của dòng chảy du lịch toàn cầu, nhất là Đông Nam Á đang thành điểm dịch chuyển. Nắm bắt cơ hội này, Việt Nam có thể giữ nhịp tăng trưởng thị trường bằng các chính sách linh hoạt của Nhà nước và liên kết của các doanh nghiệp…
“Vì vậy, Nhà nước cần thể hiện rõ vai trò kiến tạo, cấp bách thực hiện chiến lược tổng thể, lộ trình rõ ràng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chớp thời cơ thu hút dòng khách từ các thị trường về Việt Nam. Đặc biệt, Cục Du lịch quốc gia (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Xây dựng) cần phối hợp để các doanh nghiệp liên quan họp bàn chi tiết chiến lược đi vào từng thị trường…”, ông Nguyễn Quốc Kỳ đề xuất.
Hàng loạt giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp
Trong bối cảnh trên, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn tăng gần 80%, cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt và sức chống chịu cao của doanh nghiệp. Theo báo cáo mới nhất của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), tháng 3/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt hơn 41 tỷ USD, tăng gần 79% so với tháng 2/2026; lũy kế quý I/2026 đạt hơn 197 tỷ USD, tăng 20,8%, tương đương 33,92 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.
Ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) nhận định, bức tranh xuất nhập khẩu của Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, tạo nền tảng quan trọng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu hai con số. Để duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu, Cục Xuất nhập khẩu khuyến nghị hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp xuất khẩu nâng cao năng lực quản trị rủi ro thương mại quốc tế; tăng cường cung cấp thông tin thị trường cho doanh nghiệp, nhất là những cảnh báo về thay đổi chính sách thương mại, tiêu chuẩn kỹ thuật và rào cản thương mại; đồng thời, các doanh nghiệp chú trọng các điều khoản hợp đồng thương mại, đặc biệt các điều khoản bảo hiểm, điều khoản xử lý rủi ro và các tình huống bất khả kháng về logistics.
Ban IV cũng đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về đánh giá tác động của xung đột Trung Đông tới nền kinh tế, với nhiều giải pháp hỗ trợ, bám sát Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm nguồn cung, ổn định giá nhiên liệu. Trong đó, các bộ, ngành, địa phương cần ưu tiên bình ổn thị trường, giảm áp lực chi phí đầu vào và hỗ trợ ổn định nguồn cung, đây cũng là kiến nghị của khoảng 62% doanh nghiệp; sớm triển khai các giải pháp hỗ trợ tín dụng, cơ cấu nợ, giảm lãi suất, linh hoạt dòng tiền cho doanh nghiệp, để mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng ngắn hạn và đẩy nhanh hoàn thuế duy trì hoạt động.
“Trước mắt, các bộ, ngành, địa phương tăng cường các trao đổi thông tin, chia sẻ dự báo, cảnh báo sớm nhằm nâng cao khả năng thích ứng thị trường năng lượng, vận tải quốc tế, chi phí logistics, tuyến hàng hải, chuỗi cung ứng theo ngành hàng và các rủi ro địa chính trị liên quan... Đồng thời, đẩy mạnh thảo luận và đối thoại công tư để đa dạng hóa nguồn cung, tìm kiếm tuyến vận tải thay thế, mở rộng thị trường mới và giảm phụ thuộc vào một số khu vực cung ứng có rủi ro cao; tăng cường thực chất việc cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm thực thi thống nhất trong bối cảnh phân cấp, phân quyền mạnh mẽ và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp”, đại diện Ban IV cho biết.
Thực tế, việc giảm bớt gánh nặng thủ tục và tăng tính ổn định, nhất quán trong thực thi chính sách trong nước hiện nay là cần thiết, cấp thiết, nhất là các thủ tục liên quan đến nhập khẩu, hoàn thuế, tiếp cận vốn… Hơn lúc nào hết, bối cảnh khó khăn hiện tại chính là chất xúc tác và cũng là yêu cầu để thúc đẩy tăng trưởng dựa trên năng lực nội sinh. Bên cạnh đó, năng lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động, mở ra cơ chế đảm bảo an toàn, an ninh kinh tế, công nghệ quốc gia.
Nhiều lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp ngành hàng và các chuyên gia kinh tế đều đồng tình, trong “nguy” có “cơ”, khủng hoảng chuỗi cung ứng nguyên liệu đầu vào trên toàn cầu đang có nguy cơ lớn tiếp tục khó lường, nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội để Việt Nam thực sự phát huy vai trò mạnh mẽ và gia tăng vị thế trong chuỗi cung lương thực toàn cầu.
Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam:
Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, nguồn lực tài chính thông qua thị trường vốn và thị trường tiền tệ là hai động lực mang tính quyết định cần được bồi đắp và khơi thông. Thị trường vốn cần được vận hành ổn định, minh bạch để làm tốt vai trò thu hút nguồn lực nhàn rỗi trong xã hội. Đảng và Nhà nước cần có những chính sách quyết liệt, đột phá để giải phóng nguồn lực đang bị “đóng băng” trở lại quỹ đạo lưu thông, kéo giảm chi phí vận hành nền kinh tế và trực tiếp tạo ra động lực tăng trưởng mới.
Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục có các cơ chế chỉ đạo sát thị trường, ưu tiên tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp trực tiếp vào thẳng các khâu chế biến sâu, để nâng tầm giá trị sản xuất, nhất là sản xuất xanh.
GS.TS Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội:
Các cơ quan quản lý Nhà nước cần xác định rõ tăng trưởng hai con số không phải là mục tiêu ngắn hạn năm 2026, mà là mục tiêu dài hạn đến năm 2030, 2035. Chỉ khi duy trì được tốc độ tăng trưởng cao và bền vững tầm nhìn 10 năm, 20 năm, Việt Nam mới có thể vượt lên trở thành nước có thu nhập cao. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm "kiềng ba chân" vĩ mô: Ổn định tiền tệ, kiểm soát lạm phát ở mức phù hợp và giữ tỷ giá ổn định, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư yên tâm sản xuất kinh doanh trước các tác động tỷ giá hay lạm phát.
Mặt khác, thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần mạnh dạn hơn trong việc sử dụng công cụ thuế, ngoài việc cắt giảm thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường, Chính phủ có thể trình Quốc hội xem xét cắt giảm thuế giá trị gia tăng để bình ổn giá xăng dầu ở mức sát thực tiễn.