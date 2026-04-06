Linh hoạt các giải pháp đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nắm bắt "cơ" trong "nguy"

Doanh nghiệp kỳ vọng Chính phủ tiếp tục phát huy sự chủ động, bám sát diễn biến giá dầu mỏ thế giới để có các công cụ điều tiết thuế, phí linh hoạt, ngăn chặn cú sốc giá năng lượng trong nước.

Khảo sát hơn 200 doanh nghiệp của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) 2 tuần cuối tháng 3/2026 cho thấy, gần 65% doanh nghiệp đang chịu ảnh hưởng bởi giá nhiên liệu tăng, tác động trực tiếp vào các quy trình vận tải, xuất nhập khẩu, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và chuỗi cung ứng quốc tế, đặt ra các yêu cầu cấp bách phải tái cơ cấu, cắt giảm nguồn lực và linh hoạt các giải pháp ứng phó, bình ổn đầu vào, đầu ra thị trường...

Khu vực nhà điều hành Nhà máy điện gió Duyên Hải trên địa bàn xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN.

Hàng không, du lịch Việt Nam là những ngành kinh tế tuần hoàn của nhiều lĩnh vực khác nhau, từ lữ hành, lưu trú, thương mại, vận tải, logistics, ẩm thực, xuất nhập khẩu, bất động sản… và luôn được kỳ vọng hỗ trợ cho tăng trưởng. Trong tình thế nguồn cung đầu vào nhiên liệu đang tăng cao và khan hiếm do ảnh hưởng bởi chiến sự Trung Đông, các ngành này đang đứng trước thách thức lớn. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vietravel, cần nhận thấy đây là cơ hội để ngành Du lịch Việt Nam bứt tốc cạnh tranh thu hút dòng khách từ những thị trường lớn.

Doanh nghiệp đang khó khăn do hầu hết khách đến từ thị trường châu Âu, Việt kiều đã dừng tour, trong khi kế hoạch phụ thu của các hãng hàng không hiện chưa rõ ràng trước cao điểm hè 2026, khiến các công ty lữ hành bị động trong tổ chức tour. Song, giai đoạn này là thời cơ không thể bỏ lỡ. Châu Á hiện đã thành trung tâm mới của dòng chảy du lịch toàn cầu, nhất là Đông Nam Á đang thành điểm dịch chuyển. Nắm bắt cơ hội này, Việt Nam có thể giữ nhịp tăng trưởng thị trường bằng các chính sách linh hoạt của Nhà nước và liên kết của các doanh nghiệp…

“Vì vậy, Nhà nước cần thể hiện rõ vai trò kiến tạo, cấp bách thực hiện chiến lược tổng thể, lộ trình rõ ràng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chớp thời cơ thu hút dòng khách từ các thị trường về Việt Nam. Đặc biệt, Cục Du lịch quốc gia (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Xây dựng) cần phối hợp để các doanh nghiệp liên quan họp bàn chi tiết chiến lược đi vào từng thị trường…”, ông Nguyễn Quốc Kỳ đề xuất.

Hàng loạt giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Ban IV kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ 7 nhóm giải pháp chiến lược nhằm củng cố năng lực cho doanh nghiệp ứng phó với những tác động từ đột Trung Đông.

Trong bối cảnh trên, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn tăng gần 80%, cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt và sức chống chịu cao của doanh nghiệp. Theo báo cáo mới nhất của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), tháng 3/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt hơn 41 tỷ USD, tăng gần 79% so với tháng 2/2026; lũy kế quý I/2026 đạt hơn 197 tỷ USD, tăng 20,8%, tương đương 33,92 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) nhận định, bức tranh xuất nhập khẩu của Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, tạo nền tảng quan trọng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu hai con số. Để duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu, Cục Xuất nhập khẩu khuyến nghị hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp xuất khẩu nâng cao năng lực quản trị rủi ro thương mại quốc tế; tăng cường cung cấp thông tin thị trường cho doanh nghiệp, nhất là những cảnh báo về thay đổi chính sách thương mại, tiêu chuẩn kỹ thuật và rào cản thương mại; đồng thời, các doanh nghiệp chú trọng các điều khoản hợp đồng thương mại, đặc biệt các điều khoản bảo hiểm, điều khoản xử lý rủi ro và các tình huống bất khả kháng về logistics.